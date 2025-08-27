¡Transferencia de Gokil! 4 Diáspora del equipo nacional de Indonesia regresa a la Super League

Yakarta, Viva – Súper liga La temporada 2025/26 de Indonesia es cada vez más colorida con la presencia de varios jugadores de la diáspora. Algunos nombres que anteriormente se fortalecieron Equipo nacional indonesio Ahora únete oficialmente a los clubes de la Super League.

¿Quiénes son? La siguiente lista:

1. Jordi amat – PERSIJA JAKARTA



Defensor de Persija Jackarta, Jordi Amat

El defensor del equipo nacional indonesio finalmente se acercó a Persija Jakarta. Con una larga experiencia en Europa, se espera que pueda fortalecer la línea de fondo de los Tigres Kemayoran y llevarlos a competir en la cima de la Super League.

2. Rafael Struick – Dewa United



Rafael Struick se une oficialmente a Dewa United

El joven delantero de Garuda, Rafael Struick, eligió unirse a Dewa United. La velocidad e instinto de su objetivo será un arma importante de los guerreros Banten para penetrar en la feroz competencia esta temporada.

3. Jens Raven – Bali United



Striker del equipo nacional indonesio U-23, Jens Raven Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto.

Bali United también tenía una nueva munición de la diáspora. Jens Raven está listo para aumentar la opción de primera línea del Tridatu Serdadu. El público de Bali tiene grandes esperanzas de que Raven pueda adaptarse de inmediato y convertirse en una nueva máquina de portería en el Capitán I Wayan Dipta Stadium.

4. Thom Haye – Persib Bandung



Thom Haye, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Persib nuevamente hizo un gran avance al traer a Thom Haye. Se cree que el centrocampista holandés indonesio fortalece el centro del campo de Maung Bandung. La combinación de creatividad y visión de jugar puede hacer que Persib sea más peligrosa.

La presencia de los cuatro jugadores de la diáspora claramente se suma a la atracción de la Super League 2025/26. Además de fortalecer sus respectivos clubes, también tienen el potencial de aumentar aún más la calidad de la competencia nacional mientras mantienen el rendimiento hacia la agenda del equipo nacional indonesio en el futuro.