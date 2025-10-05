Transferencia al área recortada, Dedy Mulyadi pondrá un ASN improductivo en la escuela

Yakarta, Viva – Gobernador de West Java Dedi mulyadi revelado, el aparato civil estatal (Asn) En el gobierno provincial de Java Occidental, que no es productivo, será secundado para convertirse en personal administrativo (TU) en SMA y escuelas vocacionales estatales en su área. También fue el impacto de la transferencia central reducida a West Java en 2026.

Dedi afirmó que había preguntado al jefe de la agencia de personal Área (BKD) para realizar estudios sobre empleados en cada organización de aparatos regionales (OPD) de West Java.

«Hoy les pido al jefe de la agencia de personal que estudie de esta manera, los empleados de la OPD no tienen un papel estratégico y productivo, se dirigirá a convertirse en un personal administrativo en las escuelas secundarias, escuelas vocacionales», dijo Dedi.

Esto, dijo Dedi, para que sea más fácil para las cabezas escuela Administre los Fondos de Asistencia Operativa (BOS) escolar como personal administrativo en las escuelas.

«De modo que el número de empleados que vienen a trabajar, en todos los días experimentan una reducción, de modo que la carga de electricidad disminuya», dijo.

La eficiencia del gasto eléctrico en sí, dijo Dedi, también se hará con el uso de medidores de electricidad en todo West Java, que él cree que puede reducir el costo del gasto de electricidad.

La política, dijo Dedi, se espera que se ejecute a partir de enero de 2026 al distribuir a las escuelas para ser secundados como personal administrativo.

«Así que directamente el decreto en la escuela, de segunda mano. En lugar de acumularse en la oficina, no hay trabajo. Hay muchos ASN que no consiguen un trabajo. Sí, incluido PPPK, solo guárdelo», dijo.

Con respecto a la posibilidad de que el ASNS regrese al origen OPD, Dedi dijo que no sería un problema porque depende de la carrera profesional que se puede tomar.

«Sí, dependiendo de la brecha profesional, no hay problema si es así. Pero lo más importante es que las tareas escolares se pueden completar. Por lo tanto, no permita que un lado no tenga trabajo, por otro lado, demasiado trabajo», dijo.

Se sabe que el West Java APBD 2026 cayó Rp2.4 billones debido a una disminución en los fondos de transferencia central. La disminución provino de una serie de publicaciones, incluidos los fondos de participación en las ganancias (DBH) que cayeron de RP2.2 billones a Rp843 mil millones.