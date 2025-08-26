Transacciones digitales en Astra Automotive Business Lotting

Yakarta, Viva – El desarrollo de la tecnología financiera ha sentido cada vez más su influencia en la industria automotriz en Indonesia. No solo se limitan a apoyar las transacciones diarias, los servicios de pago digital ahora también son una parte importante del ecosistema de movilidad. Esto se puede ver desde el rendimiento de Astrapay, la solicitud de pago de PT Astro Arta digital, que registra el valor de la transacción bruta (GTV) de RP131.3 billones hasta julio de 2025.

Estos logros crecieron significativamente en comparación con el mismo período del año pasado. Este crecimiento está impulsado por un aumento en la confianza pública en el ecosistema digital Astra y la necesidad cada vez más extendida de transacciones no monetarias. Hasta mediados de este año, Astrapay ha registrado facilitar más de 234.7 millones de transacciones, con una transacción semanal promedio de 1.6 millones de veces.

El número de usuarios registrados también ha aumentado. Registrado 16.4 millones de usuarios se han registrado, alrededor del 8 por ciento en comparación con el año anterior. Este logro confirma la tendencia positiva de crecimiento de los servicios financieros digitales en el país.

«Este logro es una prueba clara de que el público está adoptando cada vez más transacciones digitales para las necesidades diarias. Creemos que este crecimiento no solo refleja los números, sino que también muestra cambios en el comportamiento del consumidor hacia la sociedad sin efectivo», dijo Rina Apiana, CEO de Astrapay en una declaración oficial en Jakarta, martes 26 de agosto, 2025.

Desde su lanzamiento, Astrapay está aquí para proporcionar una experiencia de transacción digital rápida, segura e integrada con la línea de negocios Astra. Esta aplicación respalda una variedad de necesidades del consumidor, que van desde el pago de cuotas de vehículos hasta Fifgroup y ACC, compras de crédito, tokens de electricidad, hasta pagos comerciales basados ​​en QRIS.

Ahora, Astrapay también expande los servicios presentando características de reserva de boletos de aviones y hoteles a través de la cooperación con Traveloka. La presencia de este servicio hace que Astrapay no solo las aplicaciones de pago, sino también los socios de estilo de vida y la movilidad comunitaria.

«En el futuro, continuaremos presentando innovaciones para que Astrapay no solo sea una aplicación de pago, sino también un amigo financiero en la gestión de sus necesidades financieras diarias. A través de este esfuerzo, queremos apoyar la agenda del gobierno para expandir la inclusión financiera y la alfabetización digital en Indonesia», dijo Rina.