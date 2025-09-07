Transacciones de activos criptoonesios indonesios locos

Yakarta, Viva – Datos de CoinMarketCap anotados, el 25 de agosto de 2025 Volumen de transacción Un activo criptográfico De Indonesia alcanzó alrededor de US $ 108.6 millones, antes de debilitar el 3-5 por ciento antes del fin de semana con un movimiento lateral (oblicuo).

Esta presión está en línea con las tendencias globales, como el debilitamiento. Bitcoin Por debajo del nivel de soporte de US $ 107,500 por moneda, así como el debilitamiento del flujo de fondos a ETF Bitcoin debido a acciones de venta institucionales.

Mientras tanto, la Autoridad de Servicios Financieros (Ojk) Informar el valor de transacción de los activos de cripto en julio de 2025 alcanzó Rp52.46 billones.

Por lo tanto, las transacciones totales de los activos criptográficos durante 2025 RP276.45 billones translúcidos. Los logros en julio dispararon 62.26 por ciento en comparación con junio que asciende a RP32.31 billones.

«El valor de las transacciones de activos criptográficos durante el período de julio de 2025 se registró en RP52.46 billones que también aumentó significativamente en un 62.36 por ciento en comparación con la posición de junio de 2025 que registró una cifra de Rp32.31 billones», dijo el jefe de supervisor de supervisión ejecutiva de la innovación de tecnología financiera, los actuarios financieros digitales y las activas de Crypto de OJS CRYPTO CRYPTO.

El número de inversores de activos criptográficos alcanzó los 16.5 millones, un aumento del 4.11 por ciento en comparación con junio que ascendió a 15.85 millones.

En términos de capitalización del mercado de activos cripto a julio, hasta Rp36.58 billones, creció en comparación con el mes anterior de RP31.24 billones. Además, Hasan también respondió a los disturbios en los últimos tiempos.

Según él, la industria de los activos criptográficos, la clasificación de crédito alternativo, los organizadores de la agregación de servicios financieros o relacionado con la innovación de tecnología del sector financiero se ejecutan normalmente y no experimentan interferencia.

«Esto está marcado por nosotros, señalando el número de solicitudes de puntaje de crédito a las calificaciones crediticias alternativas, el valor de la transacción completado por el Organizador de la agregación de servicios financieros, así como el valor del valor de las actividades de colocación y retiro de los fondos criptográficos y los activos registrados en los comerciantes de activos financieros digitales, está en el rango normal», dijo.

Hasan espera que esta condición también pueda mostrar la confianza del consumidor y las condiciones del mercado en la industria de los activos financieros digitales (AKD) para que se mantenga bien.