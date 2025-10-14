Trans7 se disculpa con el internado islámico de Lirboyo y admite que fue negligente al no llevar a cabo una censura profunda

Jacarta – Trans7 Entregar una disculpa a internado islámico lirboyo siguiendo la emisión del programa XPose Trans7 lo cual se considera que no educa e insulta la dignidad de los ulama, especialmente hacia KH Anwar Manshur, kiai último año del internado islámico Lirboyo, Kediri.

Lea también: MUI pide a KPI que tome medidas firmes contra Trans7, las retransmisiones sobre Kiai y los internados islámicos se consideran malas



La dirección de Trans7 también envió una carta oficial que contiene una disculpa dirigida directamente al hijo de KH Anwar Manshur, Gus Adibusholeh (Gus Adib), quien también es el director del internado islámico Putri Hidayatul Mubtadiaat, internado islámico de Lirboyo.

En su carta, Trans7 admitió que hubo negligencia en la transmisión o información sobre el internado islámico de Lirboyo que se transmitió en el programa Xpose Uncensored de TRANS7, el 13 de octubre de 2025.

Lea también: PKB insta a Trans7 a disculparse por la transmisión que supuestamente acosa a Pesantren y Kiai



«En relación con la transmisión/noticias sobre el internado islámico de Lirboyo que se transmitió en el programa Xpose Uncensored de TRANS7, el 13 de octubre de 2025, hemos llevado a cabo una revisión y tomado medidas por negligencia negligente que es perjudicial para la familia extendida del PP. Lirboyo», escribió Trans7 en un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram de Trans7, el martes 14 de octubre de 2025.

«Y con esto nosotros de TRANS7 con toda humildad expresamos nuestras más profundas disculpas a todos los Kyai y familias, cuidadores, estudiantes y ex alumnos del Internado Islámico de Lirboyo, especialmente bajo los auspicios del PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat», continuó

Lea también: Suegra Dice Que Mbah Tarman-Sheila Cobró Un Cheque De IDR 3 Mil Millones Después De La Luna De Miel: Volverá A Casa Con Dinero



Anteriormente, el director de producción de Trans7, Andi Chairil, también se disculpó profundamente con el liderazgo del internado islámico de Lirboyo, KH Anwar Mansyur, su familia extendida, cuidadores, estudiantes y ex alumnos del internado en Kediri, Java Oriental.

«Admitimos negligencia en el contenido del informe donde no llevamos a cabo una censura profunda y exhaustiva del material externo», dijo Andi en un vídeo difundido en la cuenta de Instagram Trans7.

Andi admitió que no se exime de responsabilidad por esta negligencia y se disculpó directamente con uno de los hijos de KH Anwar Mansyur, Gus Adib, el lunes por la noche.

«Incluso esta mañana hemos enviado una carta oficial de disculpa a través de WA a Gus Adib para que la entregue a los dirigentes del internado islámico de Lirboyo, y enviaremos la copia impresa», dijo.

«Así que admitimos nuestra negligencia, pedimos disculpas por esta negligencia. En el futuro esto será una lección para nosotros, seremos más cuidadosos», continuó.

Anteriormente, clips del programa Xpose en Trans7 viral y generó críticas de los internautas porque se consideró que había insultado la dignidad de los ulama, especialmente del anciano Kiai del internado islámico Lirboyo Kediri.

En imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales, la narrativa que se leía se consideró inapropiada porque mencionaba figuras religiosas en un tono despectivo.

Fuertes críticas llegaron en varias plataformas, incluida la columna de comentarios de la cuenta oficial de Instagram de Trans7. Muchos internautas expresaron su enojo. Consideraron la transmisión como una forma de acoso contra la figura del ulama que había hecho grandes contribuciones a la nación y al pueblo.

El siguiente es el contenido de la declaración oficial de Trans7:

En relación con la transmisión/noticias sobre el internado islámico de Lirboyo que se transmitió en el programa Xpose Uncensored de TRANS7, el 13 de octubre de 2025, llevamos a cabo una revisión y tomamos medidas por negligencia imprudente que es perjudicial para la familia extendida del PP. Lirboyo.

Y con esto, nosotros desde TRANS7 expresamos con toda humildad nuestras más profundas disculpas a todos los Kyai y sus familias, cuidadores, estudiantes y exalumnos del Internado Islámico de Lirboyo, especialmente aquellos bajo los auspicios del PP. Princesa Hidayatul Mubtadiaat.

Nos damos cuenta de que esta transmisión causa malestar a la familia extendida del internado islámico. Esta es una lección valiosa para nosotros en TRANS7 para que ya no transmitamos noticias relacionadas con Ulama, Kyai y la vida del internado islámico, especialmente aquellas relacionadas con el internado islámico de Lirboyo en programas irrelevantes.

También nos comprometemos a presentar transmisiones que muestren los valores positivos y la vida ejemplar de los internados islámicos en Indonesia, especialmente en lo que respecta al internado islámico de Lirboyo.