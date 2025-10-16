Trans7 golpeada por una tormenta legal, denunciada ante la policía de Metro Jaya por presunta violación de la ley ITE y blasfemia

Jacarta – Policía Regional Metropolitana del Gran Yakarta (Policía Metro Jaya) confirmó que la cadena de televisión Trans7 denunciado por presuntas violaciones a la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (MANTENGA LA IRA) así como artículos sobre blasfemia religiosa.

El informe se refiere a las emisiones de programas. Xpose sin censura lo cual se considera insultante estudianteskiai y internado islámico.

El jefe de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, general de brigada Ade Ary Syam Indradi, dijo que el informe fue elaborado por alguien con las iniciales M el miércoles 15 de octubre de 2025. El informe destacó la supuesta difusión de información que provocó odio por motivos étnicos, religiosos, raciales e intergrupales (SARA).

«Es cierto, el hermano M vino a hacer un informe policial el miércoles (15/10/2025) sobre presuntos incidentes criminales que involucran a cualquiera que deliberadamente y sin derecho difundió información destinada a crear sentimientos de odio o enemistad hacia ciertos individuos y/o grupos de la sociedad basados ​​en etnia, religión e intergrupo (SARA)», dijo Ade Ary en Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025, citado por Antara.

Ade Ary explicó que el incidente denunciado ocurrió el lunes 13 de octubre de 2025, a través de la transmisión Xpose Uncensored, el programa transmitió un video que supuestamente contenía contenido insultante hacia los círculos de los internados islámicos.

«El denunciante (Trans7) todavía está en la etapa de investigación. Debido a este incidente, la víctima siente que ha sido perjudicada. A continuación, el reportero vino a SPKT Polda Metro Jaya para hacer un informe», dijo.

Según Ade Ary, la Dirección de Investigación Cibernética está investigando actualmente el informe. El informe está registrado con el número LP/B/7387/X/2025/SPKT/Polda Metro Jaya.

En el informe, Prabu evaluó que Trans7 tenía el potencial de violar el artículo 28, párrafo (2) de la Ley ITE junto con el artículo 45A y/o el artículo 156A del Código Penal relativo a la blasfemia religiosa. De hecho, los alumnos del internado islámico también pidieron la disolución de Trans7 porque consideraban que estaba dañando el honor del internado islámico y sus ulama.

Denunciante: perdonado, pero aún emprende acciones legales

El reportero en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos y Simpatizantes del Internado Islámico de Bustanul Ulum (Prabu), Mudassir, reveló que esta medida legal se tomó porque se consideró que la transmisión insultaba los valores del internado islámico.

«La ley aún debe funcionar para indicar quién tiene razón y quién no. Me preocupa que si no continúa, surgirán nuevos problemas, por lo que la ley debe aplicarse», dijo Mudassir en la policía de Metro Jaya, el miércoles 15 de octubre de 2025 por la noche, citado por VIVA.co.id.