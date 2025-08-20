Tramell Tillman se une a ‘Spider-Man: Brand New Day’

Tramell Tillman se dirige desde el piso cortado hasta las calles de la ciudad de Nueva York. El actor nominado al Emmy se une al elenco de Sony y Marvel «Spider-Man: nuevo día» Variedad ha aprendido exclusivamente.

Los detalles sobre el personaje de Tillman en la aventura de la red permanecen en secreto, pero se unirá al Spider-Man de Tom Holland, MJ Jones-Watson de Zendaya, Ned Leeds de Jacob Batalon, Jon Bernthal’s Punisher y Hulk de Mark Ruffalo, además de miembros adicionales del elenco Sadie y Liza Colon-Zayas en New Roles misteriosos.

La cuarta película de la franquicia Spidey liderada por Holanda se estrenará en los cines el 31 de julio de 2026. «Shang-chi y The Legend of the Ten Rings», Destin Daniel Cretton, dirigirá «Spider-Man: Brand New Day».

Tillman actualmente interpreta a Seth Milchick en la galardonada serie de Apple TV+ «Severance». Para su papel, ha recibido una nominación al Emmy por el destacado actor de apoyo en una serie dramática, así como las nominaciones a los premios SAG y el espíritu independiente. Esta primavera, Tillman protagonizó junto a Tom Cruise en «Mission: Impossible – The Final Reckoning», que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes.

Tillman está actualmente en producción en la película de Amazon/MGM «Tu madre, tu madre, tu madre» y La película de Netflix de Lena Dunham «Good Sex». Sus créditos cinematográficos adicionales incluyen «Sweethearts» de HBO Max y el drama criminal «Barron’s Cove». Sus créditos televisivos incluyen la serie AMC de Marti Noxon «Dietland», «Godfather of Harlem» y «Hunters».

En 2024, Tillman protagonizó con Neil Patrick Harris, Debra Messing, Jane Krakowski, Constance Wu y Garret Dillahunt en la «mierda». Fan «de la compañía de la clase de Manhattan. En 2022, protagonizó junto a Sean Hayes en «Good Night, Oscar» del Teatro Goodman. Tillman originó el papel de Alvin y continuó sirviendo como consultor creativo para la producción de Broadway. Hizo su debut en Broadway en «The Great Society» (Vivian Beaumont) junto a Brian Cox. Antes de eso, protagonizó «Carmen Jones» (CSC) frente a Anika Noni Rose. Tillman es un miembro residencial del Festival Oregon Shakespeare, donde ayudó a lanzar la obra nominada a Tony «Sweat» de Lynn Nottage. Continuó desempeñando su papel principal en el escenario de la arena en Washington, DC Tillman, actualmente reside en la ciudad de Nueva York.

En Variedad historia de portada A principios de este mes, Tillman reflexionó sobre su estrella en ascenso y haciendo que los Emmys fueran historia como el primer hombre negro abiertamente gay en ser reconocido en la categoría de drama de actores secundarios. «No estoy jugando pequeño para nadie. No estoy atenuando mi luz para nadie», dijo. «He pasado años haciendo eso, y esos días han terminado. Yo mismo, entrando en ese nivel de pensamiento y encarnado, esa es mi propia forma de revolución».

Marvel y Sony no hicieron comentarios.

