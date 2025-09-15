Tramell Tillman se convierte en el primer ganador del drama de apoyo negro Emmy

Buen trabajo, Sr. Milchik. Acabas de hacer historia.

Por su actuación escalofriante como el drama hipnótico y desconcertante de Seth Milchick en el drama que desafía el género de Apple TV+»Ruptura» Tramell Tillman Ganó el Emmy por un actor de apoyo sobresaliente en una serie dramática, convirtiéndose en el primer hombre negro en ganar en la categoría. Era el único campo de actuación que aún tenía que honrar a un artista negro en el Emmys’77 años de historia.

Tillman logró una impresionante victoria sobre sus compañeros coprotagonistas Zach Cherry y John Turturro, así como Walton Goggins, Jason Isaacs y Sam Rockwell de «The White Lotus» y James Marsden de «Paradise».

El jugador de 40 años se une a un legado de actores pioneros que tienen barreras rotas en sus respectivas categorías. En 2015, Viola Davis se convirtió en la primera mujer negra en ganar la actriz de drama principal de «How to Get Away With Murder». Más tarde, Billy Porter hizo historia como el primer hombre negro abiertamente gay que será nominado para y ganar, en una categoría de actuación principal. Tillman, a su vez, es el primer hombre negro abiertamente gay en obtener una nominación y una victoria para apoyar al actor de drama.

En particular, Tillman fue pasado por alto durante la primera temporada del programa en 2022, cuando «Severance» obtuvo 14 nominaciones. Este año, la serie subió al frente del paquete con 27 asentimientos.

En su Variedad Historia de portada en agostoTillman habló sobre el potencial de hacer historia y si él sintió o no el peso del honor, diciendo: «¿Siento un peso?

La categoría de actor de drama de apoyo, establecida formalmente en 1970, ha visto a 13 actores negros acumular 23 nominaciones a lo largo de las décadas. La última vez que un artista negro fue nominado fue en 2021, cuando Giancarlo Esposito («The Mandalorian»), OT Fagbenle («The Handmaid’s Tale») y Michael K. Williams («Lovecraft Country») hicieron historia con un récord de tres nominaciones en un año. Williams, quien murió poco después de que la votación terminó, perdió póstumamente ante Tobias Menzies por «la corona».

Desde entonces, los actores de color de todo el mundo han dejado su huella en la categoría, incluidas las estrellas de «Juego de calamares» Park Hae-soo y O Yeong-Su en 2022, Sharne de «The White Lotus» en 2023, y el dúo «Shōgun» Tadanobu Asano y Takeshiro Hira en 2024.

El año pasado, Tillman compartió la pantalla con Tom Cruise en el éxito de taquilla de verano «Mission: Impossible – The Final Reckoning» y se ha convertido en una estrella de la ruptura. Próximamente para Maryland-Native son papeles en el «buen sexo» de Lena Dunham frente a Natalie Portman y un papel no revelado En «Spider-Man: Brand New Day».