Trajo un gran desarrollo nacional.

Jacarta – Presidente General del Partido Nasdem, Surya Palohapoya la propuesta de otorgar el título héroe nacional para el segundo presidente Suharto. Esto fue revelado por Surya Paloh después de despedir a miles de participantes de FunWalk antes del 14º aniversario de la Fiesta Nasdem en la Torre Nasdem, Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Lea también: Golkar apoya a Suharto para que sea un héroe: su servicio a la Gran Patria



«Nasdem ha hecho una declaración, coincidiendo con ella (el título de héroe de Suharto)», dijo Surya Paloh.



Las predicciones y mensajes de Suharto sobre Indonesia se hacen realidad Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

Lea también: Encuesta KedaiKOPI: El 80,7 por ciento de las personas que apoyan a Suharto son nombrados héroes nacionales



Surya Paloh cree que las polémicas a favor y en contra del plan de conceder a Suharto el título de héroe son habituales. Sin embargo, dijo que el partido Nasdem vio el lado positivo de la propuesta.

«Sí, esas son las consecuencias. Sí, creo que si se ha preparado todo, incluidos los pros y los contras, las polémicas que se producen, entonces Nasdem verá el lado positivo», dijo.

Lea también: Polémica sobre la concesión del título de Héroe Nacional, el legado de desarrollo de Suharto se considera todavía disfrutado por la comunidad



Sin embargo, recordó que la negativa a conceder a Suharto el título de héroe no elimina la objetividad sobre su contribución durante sus 32 años al mando.

«De hecho, la figura del presidente Suharto ha proporcionado una posición y un papel, el significado de su existencia como presidente, que ha aportado un progreso significativo a nuestro desarrollo nacional, como el que disfrutamos hoy», afirmó Surya Paloh.

Surya Paloh no negó que durante su mandato Suharto todavía cometió muchas deficiencias y errores.

«Pero una vez más, sí, si queremos generar un movimiento de cambio, por supuesto que intentaremos colocar siempre el factor de objetividad, que quizás todos debemos respetar, como una guía y no como algo que esperamos que dé sentido a nuestro progreso como nación», subrayó.

Mientras tanto, el ministro de Cultura (Menbud), Fadli Zon, informó al presidente Prabowo Subianto de hasta 49 figuras que han sido propuestas para recibir el título de héroe nacional.



Subida de Prabowo Subianto con Suharto

Algunos de los nombres que también se propusieron fueron el 2º Presidente de la República de Indonesia, Suharto; cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid o Gus Dur; al activista sindical Marsinah.

Sin embargo, el plan de conceder a Suharto el título de héroe fue rechazado por la coalición de la sociedad civil.

Esto está relacionado con presuntas violaciones de los derechos humanos (HAM) durante el gobierno de Suharto, incluidas prácticas de corrupción, colusión y nepotismo (KKN).