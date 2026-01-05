Tráiler del documental ‘Stranger Things’, fecha de lanzamiento de Netflix

Netflix fijó la fecha de estreno y lanzó un avance de su documental no anunciado previamente que siguió la realización de la última temporada de “Cosas más extrañas«, dirigida por Martina Radwan. «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5» se lanzará el 12 de enero y, según su lema, proporcionará: «Una mirada interna a los años de esfuerzo y artesanía que se dedicaron a la última entrega de la película. hermanos duffer‘ Serie que define una generación «.

Radwan, quien dirigió el documental de 2023 “Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow” y quien como director de fotografía trabajó en documentales como “Girls State”, por el que ganó un Emmy, emitió un comunicado junto con el anuncio. «Estoy infinitamente agradecido a los hermanos Duffer por confiarme un asiento de primera fila en este increíble viaje», dijo Radwan. «Pasar un año completo en el set con ellos fue un verdadero privilegio y una emoción absoluta. Poder acercarme y verlos darle vida a este querido programa en tiempo real fue pura alegría. Ojalá pudiera viajar atrás y documentar las temporadas 1 a 4. Desde el elenco hasta sus colaboradores de toda la vida, todos me recibieron con notable generosidad, compartiendo abiertamente sus experiencias personales y colectivas de una década de cine creativo, siempre superando los límites. Los Duffer inspiran a todos a ser mejores, incluido yo mismo, sus proceso y el programa representa todo lo que amo del cine”.

Ross Duffer y Jamie Campbell Bower Cortesía de Niko Tavernise/Netflix

El avance del documental comienza mostrando fragmentos de la lectura final de “Stranger Things”, como dice Ross Duffer en voz en off: “Escribir las últimas líneas que dirían estos personajes fue realmente difícil de hacer”. Matt Duffer añade: “Recuerdo más que nada simplemente escribir ‘End Series’. Escribir esas dos palabras tiene el mayor impacto” mientras Noah Schnapp y Millie Bobby Brown lloran en un sofá durante la lectura de la mesa, y Schnapp acaricia a Cara Buono (quien interpreta a Karen Wheeler). Luego, el tráiler muestra imágenes del joven elenco de los primeros días del programa. «Heroes» de David Bowie, que «Stranger Things» usó más de una vez, incluso en los créditos finales del final de la serie, se reproduce a medida que continúa el tráiler. El documental también entra en la sala de escritores, mientras Duffers habla sobre el destino de Eleven (Brown). Más tarde, Brown en voz en off dice: «No estoy listo para dejarlo ir».

El tráiler termina con Ross Duffer, en el último día de rodaje, diciendo: «Y ese es el final de ‘Stranger Things'», mientras cae confeti del techo. (Lea Variedadla historia oral de la últimos días de “Stranger Things”.)

En un comunicado que acompaña al anuncio, los hermanos Duffer dijeron: “Al crecer en Durham, Carolina del Norte, soñábamos con convertirnos en cineastas, pero Hollywood nos parecía increíblemente lejano. Todo cambió cuando vimos los documentales detrás de escena de ‘El Señor de los Anillos’. películas sobre el terreno que mostraron los verdaderos detalles de cómo se realiza realmente una producción masiva. Vimos lo estresado que estaba Peter Jackson y pensamos: sí, ese es el sueño. Con el declive de los medios físicos, ese tipo de narración detrás de escena ha desaparecido en gran medida. Queríamos recuperarlo. ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things Season 5’, bellamente capturada y dirigida por Martina Radwan, es nuestro intento de hacer precisamente eso. Si te encanta ‘Stranger Things’ o si simplemente tienes curiosidad por saber cómo cobra vida una producción importante de Hollywood, esta es para ti”.

“One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” es una producción de MakeMake, producida por Angus Wall, Terry Leonard y Kent Kubena.