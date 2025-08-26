Tráiler de skate de EA, fecha de acceso temprano (Roundup de noticias de juegos)

«patinar., «La cuarta entrega en la franquicia de videojuegos» Skate «de Electronic Arts ha presentado su trailer de juego.

Desde el editor EA y el desarrollador Full Circle, el juego entrará en el acceso temprano el 16 de septiembre a través de PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, y para PC a través de Steam, Epic Games Store y la aplicación EA.

«patinar.» Será «libre de descarga, multiplataforma y progresión cruzada», por EA, «haciéndolo lo más accesible posible tanto para los fanáticos de la franquicia y los recién llegados».

“Ambientado en la vibrante ciudad de San Vanterdam, ‘Skate’. es un destino de skateboarding multijugador que ofrece un mundo abierto masivo en el que los jugadores descubren puntos únicos de skate, tallan trucos locos y se conectan, o compiten, con amigos en línea «, dice la descripción del juego. «Con cuatro vecindarios únicos: Hedgemont, Gullcrest, Market Mile y Brickswich, cada uno ofreciendo su propio ambiente y desafíos distintos, la ciudad es un gran patio de recreo para los patinadores. Desde parques y plazas hasta tejidos y rampas masivas, cada esquina está repleta de lugares deslizables, incluida la casa de la casa de la casa, una antigua iglesia transformada en un hurto de la iglesia en un truco para el skaters» «,» «». «» «.» «».

«‘patinar.’ No es solo un regreso, es una evolución completa de la franquicia que está construida para durar «,» Skate «. El productor ejecutivo Mike McCartney dijo. «Nuestro objetivo con ‘Skate’. es capturar la libertad, la expresión creativa y la comunidad de skate, y compartirla con la mayor cantidad de personas posible.

Mira el nuevo «Skate». Trailer de juego a continuación.

Vea más noticias de juegos de esta semana en el rodeo a continuación.

