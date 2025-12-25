Tráiler de la cuarta temporada de ‘Bridgerton’: Una apasionante historia de ‘Cenicienta’

«Simplemente debes casarte. Simplemente no has conocido a la joven adecuada», Benedicto XVI BridgertonLa madre de Violet, lo amonesta en el tráiler de la temporada 4 de “Bridgerton” de Netflix.

Esa situación podría resolverse muy rápidamente cuando conozca a la atractiva Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, desatando un romance cautivador.

La primera parte de la cuarta temporada de la popular serie de época llega el 29 de enero a Netflix, mientras que la segunda parte se estrena el 26 de febrero.

En la temporada 3, los amigos de la infancia Penelope Featherington y Colin Bridgerton finalmente se juntan cuando su amistad se convierte en amor y matrimonio. Pero hasta su encuentro en el baile de máscaras con Sophie, el hermano de Colin, Benedict, está más concentrado en la pintura y en diversos coqueteos: «es un libertino», como dicen sus hermanas en el tráiler.

