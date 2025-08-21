Traiga el libro de Jokowi White Liber, Doctor Tifa desafía el examen policial

Yakarta, Viva – caso de supuesta calumnia grado Falso del 7º presidente de la República de Indonesia Joko Widodo (Brillo) Continúa rodando. Esta vez, doctor Tifauzia Tyassuma o Doctor tifa quien fue llamado por el investigador de la Policía Regional de Metro Jaya, jueves 21 de agosto de 2025.

Tifa llegó al subdit Kamneg Ditreskrimum no con manos vacías. Fue visto llevando un libro controvertido titulado ‘Libro blanco de Jokowi’, el trabajo que escribió juntos Roy Suryo y Rismon Sianipar.

El libro contiene un análisis que cree que el diploma de Jokowi no es original. Según TIFA, en el libro se presentaron los métodos forenses digitales y de metacognición para probar sus afirmaciones.

«Con la tecnología que hemos explicado en este libro, las mentiras ya no tienen lugar», dijo Tifa.

Tifauzia tyassuma (medio) o conocido de Tifa

Inicialmente, TIFA estaba programado para ser examinado con su colega, Rustam Effendi. Pero Rustam pidió un retraso porque sus padres murieron.

«Así que hoy soy yo mismo», dijo.

Tifa afirmó sentirse extraño con su llamado. Porque según él, solo transmitió los resultados del análisis académico, no de calumnia.

«Esta es una lección para todas las personas de Indonesia. No sean ciegos, todos debemos ser legales y también alfabetizado en tecnología. Con lo que experimenté, con suerte es un recordatorio», dijo.

Anteriormente informó, el lanzamiento del libro ‘Jokowi’s White Paper’ en el University University of Gadjah Mada (UC UGM), Yogyakarta, cambió como una escena de película de suspenso. Las luces y los aires acondicionados (AC) se apagaron de repente justo cuando el evento estaba a punto de comenzar el lunes 18 de agosto de 2025.

El abogado de Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, acusó al incidente no solo un trastorno técnico, sino un sabotaje planificado para frustrar el evento. Además, el incidente fue presenciado directamente por figuras nacionales, que van desde el ex general de Ksad (ret.) Tyasno Sudarto, dijo Didu, hasta experto legal, refleja Harun.

«Justo al leer la oración, de repente las luces y los aires acondicionados fueron apagados por UGM. Aunque para el baño y los demás todavía estaban encendidos. ¡Esto es realmente brutal!» Ahmad fue citado diciendo el miércoles, agosto de 2025.