Traído a la detención, Nadiem Makarim confió condolencias para que Ojol fuera atropellado por Rantis

Yakarta, Viva – El ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim tenía condolencia Oficina del Fiscal General.

Las condolencias fueron dirigidas a la familia Affan kurniawan. Se sabe que Nadiem es un ex jefe de Gojek. Mientras que Affan es un taxista de motocicleta en línea (ojol) Desde el taxi de la motocicleta asesinado por el vehículo táctico BRIMOB (Rantis).

«Mis condolencias a Affan y Ojol-Ojol», dijo Nadiem, jueves 4 de septiembre de 2025.

Nadiem Makarim con prisionero del fiscal general

Anteriormente informó, el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim sospechar Nuevos casos de presunta corrupción en la adquisición de Prokebook.

«Establecer un nuevo sospechoso con las iniciales NAM», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, jueves 4 de septiembre de 2025.

La Oficina del Fiscal General ha nombrado a cuatro sospechosos en este caso, a saber, el Jurista Tan, que fue el personal del Ministro de Investigación y Tecnología del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o IBAM, ex consultores de tecnología del Ministerio de Educación y Cultura.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.