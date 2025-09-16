Tragis, los estudiantes de MTS en Cipayung se cuelgan en casa, las escuelas abren sus voces sobre el tema del acoso escolar

Yakarta, Viva – Los residentes de Cilangkap, Cipayung, East Yakarta fueron conmocionados por las tristes noticias. A Alumno Madrasah tsanawiyah (Mts) 13 años encontrado muerto después colgado en su casa.

Estimaciones provisionales, la víctima estaba decidida a poner fin a su vida porque no podía soportar ser intimidado. Este incidente fue repentinamente viral después de ser subido una cuenta de Instagram @Info_Cipayung. En la carga se mencionó que la víctima fue encontrada muerta el lunes por la tarde, 15 de septiembre de 2025, alrededor de las 17:30 WIB.

«Los residentes de Cilangkap se sorprendieron por el descubrimiento del cuerpo de una mujer de 13 años en una condición colgante», dijo la cuenta el martes 16 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Cipayung, Iptu Edy Handoko, confirmó el incidente. Cuando llegó a la ubicación, el cuerpo de la víctima había sido desplegado por su abuelo con los residentes locales.

«Así es, hay un niño que se ahorcó. Información inicial de Binmas, luego nos registramos en la ubicación. Cuando llegamos, el cuerpo de la víctima había sido enviado por su abuelo», dijo Edy.

Según la información familiar, cuando el incidente los padres de la víctima no estaban en casa. La víctima solo fue acompañada por su abuelo. Anteriormente, la víctima no fue a la escuela por enfermedades.

«Las víctimas de la acidez estomacal habían sido tomadas para recibir tratamiento a la clínica. Después de eso subió a la habitación para descansar. Cuando su abuelo intentó despertarse, la víctima estaba en una condición dependiente», dijo Edy.

Sobre la acusación bullying Lo que se sospecha de ser un desencadenante, la policía todavía se está profundizando. Edy afirmó que su partido examinaría a los testigos para garantizar la verdad de la información.

«Se debe probar el nombre de la intimidación. Más tarde exploramos quién es el testigo, quién escribe y cómo son los hechos», dijo Edy.

Por separado, el MTSN 22 Yakarta fue la ubicación de la víctima para estudiar la noticia de que sus alumnos murieron colgados por sí mismo porque fue víctima de la intimidación en la escuela. Esto se basa en la información de un amigo cercano de la víctima en la escuela.

MTSN 22 Relaciones públicas de Yakarta, Ajen Jaenudin, dijo que en la escuela la víctima estaba cerca de dos compañeros de clase con las iniciales R y K. De las declaraciones de ambos, la víctima nunca había experimentado un acoso en el aula.

«No hay intimidación en absoluto, nada en absoluto», dijo Ajen.

El maestro de aula de la víctima, continuó Ajen, también dijo que el Orban que estaba sentado en el séptimo grado era bien conocido y activo. No hay registro de problemas en la escuela.

«Su hijo es bueno, activo y feliz de ayudar a su amigo. Así que realmente está en la Sra. Retno (la maestra de aula de la víctima) no hay registro de problemas», dijo.

