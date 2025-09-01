Tragis, el entrenador del FC Twente está amenazado con ser despedido después de congelar a Mees Hilgers

VIVA -La temporada 2025-2026 acaba de estar funcionando por un tiempo, pero Joseph Oosting Ya se enfrentó a una gran presión sobre Twente. Una de las pruebas más difíciles provino de la transferencia de drama Mees Hilgersbek equipo nacional Indonesia, quien dijo que quería abandonar el club.

Como resultado, Oosting cruzó a Hilgers de la lista de equipos. Sin el defensor, la actuación de Twente cayó dramáticamente, solo capaz de recolectar tres puntos de los primeros cuatro partidos Liga holandesa.

Twente comenzó la temporada con una derrota de 0-1 en casa a Zwolle, luego cayó 0-2 al entretener a PSV. Habían mejorado el rendimiento al ganar 2-1 sobre Heerenveen, pero fueron golpeados nuevamente contra Excelsior-the Promotion Team-On el sábado (30/8/2025). A pesar de que Twente tenía superior el número de jugadores después de que el oponente fuera recompensado con una carta roja.

«Nuestra defensa es mala», dijo Oost sobre la última derrota.

«Tienen excelentes tiros. Sin embargo, después de la tarjeta roja, Van Wolfswinkel creó inmediatamente dos oportunidades. Al final, podría seguir contando historias, pero esto fue muy decepcionante y realmente malo», agregó el patrón.

Esta serie de malos resultados hizo que el futuro de Oosting sea cuestionable. Twente Insite informó que el entrenador de 53 años y el año comenzó a perder la confianza de los seguidores. Si la tendencia negativa continúa, el despido ya no son solo rumores.

Oosting en sí fue nombrado entrenador de Twente en 2023. Su primera temporada trajo con éxito al equipo en la tercera posición Eredivisie, luego colocó a Twente en el sexto ranking en la temporada 2024-2025. Durante el club, envió a Hilgers 69 veces, que ahora es el centro de la transferencia de drama esta temporada.

Twente ahora está en una encrucijada, mientras que Oosting enfrenta el examen más grande de su carrera en Enschede.