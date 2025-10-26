Trágicos 4 partidos seguidos, la confesión de Arne Slot tras la derrota del Liverpool ante el Brentford

VIVA – Tendencia negativa Liverpool De primera división continúa. Los Rojos sufrieron otra amarga derrota tras ser humillados Brentford con marcador de 2-3 en el Gtech Community Stadium, Londres, el domingo 26 de octubre de 2025.

Lea también: Resumen completo de la Liga de Campeones: ¡Los blues se vuelven locos, el Bayern y el Madrid son imparables!



Este resultado se suma a la larga lista de derrotas consecutivas del Liverpool en cuatro partidos en primera división. Anteriormente, Virgil van Dijk y sus amigos perdieron ante Crystal Palace, Chelsea y Manchester United.

Esta derrota también empeoró aún más la posición del Liverpool en la clasificación. Los Rojos se encuentran ahora en el sexto lugar con una colección de 15 puntos, lejos de la zona de la Liga de Campeones.

Lea también: Liverpool derrotado por MU, Virgil van Dijk: ¡Fuimos descuidados!



entrenador del Liverpool, Ranura Arneincapaz de ocultar su frustración. Admitió que la derrota ante el Brentford fue la más decepcionante desde que se hizo cargo de los Rojos.

«Creo que esta derrota es una de las más decepcionantes de mi estancia aquí», dijo Slot, citado por ESPN.

“Después de 30 minutos, Brentford dominó completamente el juego con tiros largos, jugadas a balón parado y momentos que explotaron muy bien”.

Lea también: Clasificación de la Premier League: el mejor Arsenal eclipsado por el Manchester City



Slot valora que el rendimiento de su equipo sigue bajando y esta vez es el peor respecto a las tres derrotas anteriores.

«Lo más preocupante es que perdimos cuatro veces seguidas. El resultado final siempre es lo más importante, pero hoy nuestra actuación fue la peor de todas», afirmó.

Irónicamente, el Liverpool se había anticipado al estilo de juego de Brentford, especialmente la amenaza de los tiros largos. Sin embargo, los Rojos concedieron rápidamente en el minuto cinco gracias a este esquema gracias al gol de Dango Ouattara.

«Sí, eso fue lo único que practicamos ayer en el campo. Sabíamos que eran peligrosos con tiros largos y jugadas a balón parado, pero aun así concedimos», dijo el técnico holandés con tono decepcionado.

Slot dijo que los equipos rivales ahora entienden la mejor manera de vencer al Liverpool: apoyándose en balones largos y duelos físicos en el área defensiva.

«Los equipos rivales parecen tener un cierto estilo de juego contra nosotros. Es una muy buena estrategia y todavía no hemos encontrado una solución», afirmó.

«Cuando encajas demasiados goles como este, ni siquiera puedes competir. Probablemente también se deba a que durante el verano hubo muchos cambios en el equipo», continuó.