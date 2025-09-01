VIVA – Se experimenta el destino trágico Diez bruja erik. El entrenador holandés fue despedido oficialmente Bayer Leverkusen Aunque la liga alemana solo ha estado corriendo para dos partidos esta temporada.

El anuncio del despido de diez hag fue entregado directamente por el club a través de una cuenta de redes sociales, el lunes 1 de septiembre de 2025.

«Bayer 04 Leverkusen se ha separado del entrenador en jefe Erik Ten Hag de inmediato. El personal del entrenador asistente asumirá el ejercicio por un tiempo», escribió Leverkusen.

Diez hag fue realmente nombrado como entrenador de Leverkusen el 1 de julio, reemplazando Xabi Alonso quien dejó al Real Madrid. Sin embargo, su progreso en Payeniena inmediatamente se estancó.

Se han visto signos de fracaso desde la pretemporada. La pérdida de una serie de pilares importantes de las reliquias de Alonso, el entrenador holandés inmediatamente obtuvo resultados menores.

En su debut, Leverkusen fue humillado por Flamengo U-20 con un puntaje deslizante de 1-5 en un partido de prueba, 18 de julio. Después de eso, Leverkusen ganó sobre Bochum, Fortuna Sittard y Pisa. Pero, los resultados volvieron a caer después de perder 0-2 ante Chelsea en el último partido de la pretemporada.

Al entrar en la temporada de competencia, Leverkusen ganó por poco sobre Sonnenhof Grosaspach en DFB Pokal. Sin embargo, dos partidos Bundesliga Luego terminó decepcionante: perder 1-2 ante Hoffenheim y atrae 3-3 contra Werder Bremen a pesar de que estaba 3-1 por delante.

El director deportivo Leverkusen, Simon Rolfes, enfatizó que el despido no fue un paso fácil.

«Esta decisión no es una decisión fácil para nosotros. Nadie quiere dar este paso. Sin embargo, en las últimas semanas muestra que no es posible construir un nuevo equipo que tenga éxito con formaciones como esta».

«Tenemos mucha confianza en la calidad de nuestro equipo, y ahora haremos todo lo que podamos ir más allá en nuestro desarrollo con esta nueva formación», dijo Rolfes.

Durante un tiempo, el asistente de Ten Hag, Rogier Meijer, fue nombrado entrenador interino mientras esperaba al gerente de la marca.