¡Trágico, Persib Bandung es derrotado por PersiJap! Broma 1 minuto doloroso

VIVA – Perseguidor Bandung debe irse a casa con las manos vacías después de derrotar a 1-2 del anfitrión Perseguidor JEPARA EN CONTINUACIÓN Súper liga 2025-2026. Este duelo caliente se celebró en el Gelora Bumi Kartini Stadium, Jepara, el lunes 18 de agosto de 2025

Persib esperaba robar puntos cuando Uilliam Barros igualó a través de una ejecución de penalización en el minuto 92. Sin embargo, solo un minuto después, Persijap regresó adelante a través de un objetivo decisivo de un sustituto, Sudi Abdallah.

El partido en realidad fue apretado desde el principio. Persib casi concedió primero en el minuto 14 cuando el tiro libre de PersiJap desde el medio del campo estaba directamente dirigido a la meta, pero Teja Paku Alam disipa rápidamente la pelota.

Poco después, Maung Bandung había vitoreado después de que Beckham Putera envió un pase maduro golpeado por Uilliam Barros. Desafortunadamente, el objetivo fue anulado porque Beckham estaba en una posición de fuera de juego.

Los desastres para Persib se adelantaron al medio tiempo. Beckham Putera, que parecía agresivo, debe llevarse a cabo debido a lesiones graves, lo que obliga al entrenador Bojan Hodak a hacer un cambio más rápido. Beckham fue reemplazado por Saddil Ramdani, mientras que Ramón llegó a reemplazar a Berguinho y Henhen Hendiana ocupando la posición de Kakang Rudianto.

A pesar de presionar en la segunda mitad, Persib se sorprendió por el objetivo de apertura de Persijap. En el minuto 68, Carlos Franca escapó con éxito de la trampa de fuera y dio la bienvenida al cebo innovador de Alexis Gómez antes de conquistar a Teja con una patada dura. Se convirtió en el segundo gol de Franca de dos partidos esta temporada.

Persib no se rindió. La presión después de la presión se lanzó hasta que finalmente produjo una penalización durante el tiempo de lesión. Uilliam fue abandonado por el portero Rodrigo en la caja prohibida, y el bombardero brasileño ejecutado con calma para igualar.

Sin embargo, la emoción de Persib solo duró un momento. La defensa descuidada de Maung Bandung hizo que Sudi Abdallah fuera libre de recibir el balón en el cuadro de penalización. Controló con calma la pelota usando el cofre antes de disparar un tiro duro que Teja no pudo detener.

Esta derrota es un récord amargado para Persib, que tiene dos campeones defensores. En cuanto a Persijap, la victoria fue cada vez más especial porque se logró en la primera temporada que volvieron a la casta más alta desde que fueron relegados en 2014.