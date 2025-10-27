¡Trágico! Madre e hijo mueren en un accidente de autobús en Haryanto en la carretera de peaje de Batang y otros 20 pasajeros resultan heridos

chico, viva – Un total de tres personas. fallecido en accidente morir una unidad autobús PO Haryanto en el KM 354 Línea B, carretera de peaje Semarang-Batang.

El incidente ocurrió precisamente en la zona de la aldea de Ponowareng, distrito de Tulis, regencia de Batang. Esto sucedió anoche, 26 de octubre de 2025, alrededor de las 22.35 WIB. Además de las tres personas declaradas muertas, 20 personas resultaron heridas en este incidente. A partir del lunes por la tarde, dijo, el número víctima Las muertes ciertamente no aumentarán.

«Así es, los datos todavía son apropiados», dijo el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Batang, comisionado adjunto. Policía Eka Hendra Ardiansyah cuando se confirme, lunes 27 de octubre de 2025.

El autobús era conducido por un hombre de Pati llamado Ali Yudianto (36). El autobús tuvo un único accidente cuando viajaba del este (Semarang) al oeste (Batang). En el momento del incidente llovía intensamente. El neumático del autobús supuestamente resbaló y giró hacia la izquierda, chocó contra la divisoria de la carretera y giró hacia la derecha.

«El autobús circula por el carril izquierdo, la vía es recta y plana, de hormigón y está en buenas condiciones», dijo.

Luego, la policía acudió al lugar para evacuar a las víctimas y llevar a cabo una investigación de la escena del crimen (TKP). Las dos víctimas que murieron resultaron ser una madre y un niño.

Sus respectivas identidades son Suyatmi (46) y su hijo, Anis Tya Mayzahra (17). Mientras tanto, la otra víctima que murió no era familiar de esta madre y su hijo.

«La otra (víctima) en cuestión se fue sola», dijo nuevamente.