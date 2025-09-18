Trágico, la victoria de Persib desapareció en los últimos minutos

VIVA – Perseguidor Bandung tuvo que estar satisfecho con un empate 1-1 al entretener a los marineros de Lion City en el partido inaugural del Grupo G Liga de Campeones Asiático 2 (ACL dos) 2025/2026 en el Bandung Gelora Lautan API Stadium (GBLA), jueves por la noche, 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Horario de televisión y enlace de transmisión en vivo Persib Bandung vs Lion City Sailors en ACL 2



El gol de Saddil Ramdani al comienzo de la segunda mitad había abierto Asa Maung Bandung para asegurar tres puntos. Sin embargo, la victoria que estaba frente a sus ojos desapareció después de que los visitantes igualaron en el tiempo de lesión.

Desde el comienzo de la pelea, Persib parecía agresivo. En el minuto 20, Saddil casi trajo un anfitrión superior después de recibir un pase maduro Uilliam Barros. Desafortunadamente, el truco aún se abrió delgada del objetivo del oponente. Hasta el medio tiempo, el puntaje de las gafas no cambió.

Leer también: Entrenador de marineros de Lion City: el poder de Persib es diferente al de la temporada pasada



El punto muerto finalmente estalló en el minuto 46. Saddil hizo un solo solo de carrera en solitario desde el medio del campo, pasando al defensor opuesto, luego eliminó un tiro duro desde un ángulo estrecho. La pelota perforó la meta e hizo que GBla se retirara.

Lion City no permaneció en silencio. Continuaron presionando, incluidas las posibilidades de Lennart Thy en el minuto 70 que fue frustrado por Teja Paku Alam. El portero Persib se convirtió en un salvador de su equipo varias veces.

Leer también: Jefe a la cabeza Persib vs Lion City Sailors: dulces recuerdos de Maung Bandung contra el finalista ACL 2



Persib casi duplicó la ventaja en el minuto 90 a través de Berguinho. Pero su único holgado fue contrarrestado con éxito por el portero opuesto.

El desastre viene en 90+1 minutos. Lennart, tu gore, la pelota resultante de la Cruz de Lestienne Maxime que no pudo ser anticipada por Teja. El puntaje cambió 1-1. Un minuto después, Berguinho había amenazado con un cabezazo, pero nuevamente fue contrarrestado por los marineros del portero.

Hasta que sonó el largo silbato, la partitura permaneció en un empate. La victoria de Persib, que estaba a la vista, se dispersó al instante.