¡Trágico! La pareja de ancianos en Lhokseumawe fue asesinado en un incendio

Banda Aceh, Viva -Serderly parejas (anciano) murió como resultado de estar atrapado en un incendio que quemó sus casas en Jalan Blang Malo GG Pandan, Tummok Teungoh Village, distrito de Banda Sakti, Kota LhokseumaweAceh, viernes 19 de septiembre de 2025.

Babinsa Tni Koramil 16/Banda Sakti, Sertu Maulana Ishak, en Lhokseumawe el sábado dijo que este incidente quemó dos unidades de vivienda de madera, a saber, los dos ancianos que murieron y la casa de un IRT, Zohra (55).

«Los dos residentes mayores de la casa, Salamuddin (80), emprendedor y Rafia (70) IRT», dijo Sertu Maulana Ishak.



Los bomberos lucharon por extinguir el fuego. (Ilustración fotográfica)

Además, este incidente también fue Feri (38), hijo de los dos fallecidos quemados en ambas manos, actualmente en tratamiento en el Hospital Kesrem de TK-3 AD Lhokseumawe.

Sertu Maulana Ishak dijo que el incendio que quemó la casa solo podría extinguirse durante aproximadamente dos horas con la ayuda de 10 unidades Damkar pertenecientes al gobierno de Lhokseumawe y North Aceh, también asistido por Babinsa Tni Koramil 16/personal de Banda Sakti, la policía y los residentes locales.

Mientras tanto, uno de los testigos, dijo Fikri Fadhilah, había visto a la víctima Salamuddin quemando basura, y después de eso la víctima descansa. Pretendidamente, fuego Esto se debe a la chispa del fuego de la basura horneada.

«Inicialmente, Salamuddin quemó basura, luego entró en la casa para descansar, se sospechaba que las chispas del fuego quemado fueron voladas por el viento para extenderse para causar el fuego de la casa», dijo Fikri. (Hormiga)

