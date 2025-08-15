¡Trágico! La criada podría matar al empleador debido a RP. 500 mil

Purwakarta, Viva – Los oficiales de policía de Purwakarta arrestaron a una persona asistente El hogar con las iniciales Am (25) que mató a su empleador, Dea Permata Kharisma (27), en el área del distrito de Jatiluhur, Regencia de Purwakarta, Java Occidental.

Leer también: Robando las sandalias Hermes del empleador, Nefri fue sentenciado a 18 meses de prisión



El jefe de policía de Purwakarta, AKBP I dewa putu gede anom Danujaya, dijo que el arresto se realizó menos de 24 horas después de que el cuerpo de la víctima fuera encontrado en su casa en el complejo de viviendas de PJT II, Bloque D, Village de Jatimekar, el martes (12/8).

«Entonces, durante menos de 24 horas, los perpetradores del asesinato fueron arrestados por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Purwakarta y la estación de policía de Jatiluhur», dijo Dewa Putu durante la exposición del caso en la sede de la Policía de Purwakarta, jueves (8/14/2025).

Leer también: Robando la sandalia Hermes del empleador, Nefri fue demandado durante 2 años de prisión





Jefe de Policía de Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya liberó el caso de asesinato Foto : Entre/Ho-Polres Purwakarta

Se sabe que los perpetradores son residentes de Ciseureuh Village, Purwakarta, que han estado trabajando y vivieron en la casa de la víctima con su esposo durante aproximadamente un año. Según el jefe de policía, inicialmente los perpetradores preguntaron sobre los salarios laborales de Rp500 mil que no habían sido pagados, pero la víctima no respondió.

Leer también: El empleador en Batam contra el arte: no paga un salario de un año, perseguido hasta que le dijeron que comiera la tierra de los perros



«Debido a que no se respondió la pregunta, el autor tomó un martillo para desmayar a la víctima. Luego el martillo fue golpeado hasta la parte posterior de la víctima, pero la víctima no se desmayó.

Después de llevar a cabo la acción, los perpetradores abandonaron la casa y descartaron evidencia en forma del teléfono celular de la víctima y varios otros artículos.

«El motivo de los perpetradores tiene el corazón de matar la vida de su propio empleador debido al factor de molestia y dolor», dijo el jefe de policía.

Ahora los perpetradores fueron detenidos en la casa de detención de Purwakarta Mapolres y fueron acusados bajo el artículo 338 del Código Penal con respecto al asesinato, con una sentencia máxima de 15 años de prisión. (ENTRE)