VIVA – Los objetivos de lluvia ocurren en el derby Atlético de Madrid oponerse a Real Madrid En el estadio Metropolitano, el sábado por la noche 27 de septiembre de 2025. Atlético, el anfitrión ganó un deslizamiento de tierra con un puntaje de 5-2 en un partido continuo Laliga.

El objetivo del Atlético se abrió en el minuto 14 a través de Robin Le Normand a través de un cabezazo después de dar la bienvenida a Giuliano Simeone Crossing. Thibaut Courtois no pudo desestimar el balón.

Madrid puede igualar en el minuto 25 hasta Kylian Mbappe. De hecho, el Real Madrid se adelantó en el minuto 37. El cebo maduro de Vinicius Junior fue completado con éxito por Arda Giper para llevar a El Real a liderar 2-1.

El Atlético tuvo la oportunidad de pasar Julian Álvarez. Su patada golpeó el poste, mientras que el gol que anotó antes del medio tiempo fue anulado por el árbitro porque Clement Lenglet primero hizo el balonmano.

Aun así, el público Metropolitano finalmente vitoreó en la primera mitad del tiempo de lesión. El cebo de Alexander Sorloth Gore Koke e hizo un empate 2-2.

Al ingresar a la segunda mitad, el Atlético regresó caliente. En el minuto 50, el árbitro señaló el punto blanco después de que Arda Giper cometió una violación en la caja prohibida. Julian Álvarez avanzó como albacea y realizó con éxito sus deberes. El Atlético tiene 3-2 por delante.

El bombardero argentino se está volviendo loco. En el minuto 64, Álvarez agregó una colección de goles a través de un hermoso tiro libre que amplió la distancia a 4-2.

La fiesta del Atlético fue cerrada por Antoine Griezmann durante el tiempo adicional. Al recibir un pase regional, el veterano delantero francés conquistó con calma Courtois. Puntuación final 5-2 para el Atlético.

Este resultado hizo que el Real Madrid se volviera a casa con la cabeza hacia abajo, mientras que las tropas de Diego Simeone de fiesta frente al público.