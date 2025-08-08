¡Trágico! El joven guerrero de Prada Lucky mató torturado, Kodam Udayana estaba listo para los perpetradores

NTT, Viva – Kodam IX/Udayana aseguró a los perpetradores de la persecución de los dos soldados (Prada) Chepril Saputra Namo, quien sirvió en el Batallón de Desarrollo Territorial (Yon TP) 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, East Nusa Tenggara (NTT), será tratado con firmemente.

El jefe de la información de Udayana Kodam, el coronel Inf Chandra, en Denpasar, jueves (7/8/2025), dijo que su partido estaba realizando un examen de los presuntos perpetradores en Sudenpom Kupang, NTT.

Jefe de Udayana Kodam Información Coronel Inf Chandra Foto : Antara/Ho-Ho-Ceartal

«Continuamos priorizando el principio de la presunción de inocencia, pero si luego se demuestra culpable, se tratará firmemente de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes en el entorno militar», dijo Chandra.

Afirmó que no había margen de violencia en el cuerpo del ejército, incluido el abuso de autoridad en la realización de tareas.

«Queremos enfatizar que no hay espacio en el cuerpo del ejército para actos de violencia, abuso de autoridad u otro comportamiento desviado», dijo.

Chandra agregó, el comandante militar de Udayana, el mayor general Piek Budyakto, había dado dirección y confirmación a todos los soldados de no cometer actos criminales o involucrar a un comportamiento desviado, de modo que el TNI permaneció de acuerdo con la imagen de la disciplina y el profesional.

«Nuestro liderazgo ha estado completamente comprometido a defender la disciplina y garantizar que todos los soldados defiendan los valores de la profesionalidad y la humanidad para llevar a cabo sus deberes», dijo.

Previamente, Prada Lucky Según se informa, murió el miércoles (6/8) a las 10:30 p.m., después de someterse a un tratamiento intensivo durante cuatro días en el Hospital General de Aeramo, Nagekeeo.

Prada Lucky solo ha sido miembro del ejército durante dos meses. Se unió oficialmente a mayo de 2025, después de completar su educación en Buleleng, Bali, y luego se colocó en Yon TP 834/WM, Nagekeo Regency, NTT. (ENTRE)