¡Trágico! El joven fue asesinado por la multitud de las secuelas sospechosas de robar, había policías involucrados

MorowaliVIVA- El pobre destino le sucedió al joven con las iniciales Mr (19). Cómo no, la víctima murió después de ser juzgada por la multitud de la cola supuestamente robar en el área de la empresa minera.

Leer también: Amortiguador del pulso económico de Bahodopio



El incidente fue precisamente en la aldea de Labota, distrito de Bahodopi, regencia de Morowali, Central Sulawesi. Docenas de personas han sido transportadas Policía Relacionado con el incidente.

«En la actualidad, hemos traído para asegurar a 18 personas», dijo el jefe de policía de Morowali, comisionado adjunto de la policía Zulkarnain, sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: Muerte en Tubagus Angke! La moto mató a patética después de ser aplastada por el autobús Transjakarta



Aun así, docenas de personas todavía son testigos. Sin embargo, hay cuatro personas con el potencial como sospechosos. Son miembros sin escrúpulos de la Policía Regional Central de Sulawesi que sirvió como seguridad especial en la compañía, a saber, Brigadier G.

Luego, el resto de la seguridad de la compañía de cada compañía tenía las iniciales J, S y R. Zulkarnain enfatizó que su partido trabajaría de acuerdo con los procedimientos existentes y profesionales para investigar a fondo este caso. Se aseguró de que nada fuera cubierto en el caso.

Leer también: Oknum Jaksa Noodles en la pistola Tangsel Todong como un vaquero, ¡la causa es un Sepele!



«Quien esté involucrado, procesaremos de acuerdo con el procedimiento», dijo nuevamente.