Trágico, el destino de 10 jugadores que Messi predijo que se convertirían en grandes estrellas

VIVA – Lionel Messi Quizás considerado el mejor futbolista de la historia. Sin embargo, predecir el futuro de las jóvenes estrellas, la megaestrella argentina, no siempre ha sido correcto.

En 2015, Messi colaboró ​​con Adidas en la campaña ‘Respaldados por Messi’, seleccionando a 10 jugadores jóvenes que creía que se convertirían en grandes estrellas.

Ocho Balones de Oro, un título de la Liga de Campeones y un trofeo de la Copa del Mundo podrían hacer que Messi parezca tener una intuición perfecta. De hecho, la mayoría de los jugadores que eligió no cumplieron con las expectativas.

La siguiente es la historia del recorrido de los jugadores de la terna de Messi.

Jeremie Boga: carrera estable, pero no en alza

En ese momento Boga estaba cedido. Chelsea a Rennes y es considerado uno de los talentos más prometedores. Su carrera luego viajó a Granada, Birmingham, Sassuolo, Atalanta y Niza.

Aunque nunca alcanzó el nivel europeo de élite, Boga tuvo una carrera sólida y formó parte de la selección de Costa de Marfil que ganó la Copa Africana de Naciones de 2024.

Accursio Bentivegna – La predicción más equivocada de Messi

Al elegir a Bentivegna, Messi en realidad se perdió a Dybala, que en ese momento ambos habían salido de Palermo. Bentivegna nunca penetró realmente en la Serie A y pasó su carrera en la Serie B y la Serie C con clubes como Carrarese y Casertana. Esta es una de las elecciones de Messi más alejadas de la realidad.

Kenedy: la joven estrella que se desvanece del Chelsea

En 2015, Kenedy fue proyectado como el futuro delantero de Brasil. Sin embargo, su carrera en el Chelsea nunca estuvo separada de la condición de jugador cedido. Después de no brillar en Valladolid, ahora juega en el Pachuca de la Liga Mexicana.

Maxwel Cornet – Glorioso en Lyon, hundido en la Premier League

Cornet brilló en el Lyon y se robó la atención de Messi. Pero su paso al Burnley y luego al West Ham no fue fácil. Ahora está cedido en Genoa después de no poder entrar en el equipo principal de los Hammers.

Aleksei Miranchuk – Buena carrera, aunque no espectacular

Miranchuk apareció constantemente con el Lokomotiv de Moscú antes de mudarse al Atalanta. Incluso formó parte del plantel que derrotó al Leverkusen en la final de la Europa League de 2024. Ahora juega en MLS con Atlanta United. Su carrera es estable, aunque no es una gran estrella como predijo Messi.