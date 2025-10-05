Trágico, el Barcelona fue sacrificado de Sevilla

VIVA – Barcelona Destruido cuando viaja a la sede Sevilla En un partido de seguimiento Laliga 2025/2026. Compite en el estadio Ramon Sánchez Pizjuan, domingo 5 de octubre de 2025, se discutió el Barça 1-4.

Equipo de atención Hansi Flick Dificultades precisamente de los primeros minutos. El Sevilla parecía agresivo e inmediatamente presionó la fila de atrás de Barcelona. La presión tiene una penalización en el minuto 11 después de que Ronald Araujo dejó caer a Isaac Romero en la caja prohibida.

Ex jugador de Blaugrana, Alexis Sánchezquien ahora está en el uniforme de Sevilla, avanzó como albacea y conquistó con éxito Wojciech Szczesny. Marque 1-0 para el anfitrión.

Barcelona trató de levantarse, pero la línea de fondo de Sevilla parecía apretada y disciplinada. Es precisamente el anfitrión quien regresó para ampliar la distancia. En el minuto 36, Isaac Romero registró su nombre en el marcador después de utilizar el pase de Ruben Vargas. Score 2-0 hizo que el público Ramón Sánchez Pizjuan Rumble.

Los nuevos esfuerzos de Barcelona valieron la pena al final de la primera mitad. Marcus Rashford redujo el retraso a través de su objetivo en el tiempo de lesión. La primera mitad cerró con una puntuación de 2-1 para la ventaja de Sevilla.

Al entrar en la segunda mitad, Flick hizo cambios en la línea de fondo tirando de Araujo y Gerard Martin. Aunque el juego de Barcelona es más estable, todavía tienen dificultades para crear oportunidades peligrosas.

La oportunidad de oro se produjo en el minuto 73 después de que Alejandro Balde fue dejada en el cuadro de penalización. Pero la oportunidad se desperdició. Robert Lewandowski no logró cumplir sus deberes después de que su disparo se abrió al lado izquierdo del gol escoltado por Odisseas Vlachodimos.

El desastre llega en los últimos minutos. José Angel Carmona agregó el sufrimiento de Barcelona a través de su objetivo en el minuto 90, usando un contraataque rápido. No mucho después, Akor Adams completa la fiesta del Sevilla con el cuarto gol en el minuto 92. El puntaje final de 4-1 para la victoria del equipo de cuidado de Matias Almeyda.

Este resultado hizo que el Barcelona se quedara atrapado en el segundo lugar en la clasificación Laliga con 19 puntos de ocho partidos, dos puntos a la deriva de la parte superior de la clasificación del Real Madrid. Mientras que el Sevilla subió a la cuarta posición con una colección de 13 puntos.