¡¡¡TRÁGICO!!! Después de no poder llegar al Mundial de 2026, la clasificación FIFA de la selección de Indonesia sigue cayendo

VIVA – La derrota de Irak no sólo enterró sueños Equipo Nacional Indonesia apareció en Copa del Mundo 2026pero también provocó que la posición de Garuda cayera en picado en el ranking FIFA. Trágicamente, Indonesia ahora debe estar dispuesta a estar por debajo de Malasia, un rival clásico en el Sudeste Asiático.

En el siguiente partido Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática, domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025. Indonesia sufrió otro amargo resultado tras perder 0-1 ante Irak en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah. El único gol de Zidane Iqbal en el minuto 79 aseguró que el progreso de Indonesia se detuviera en la cuarta ronda.

Aunque parecía sólido, estos resultados negativos empeoraron la posición de Indonesia en el ranking mundial. Según los datos de Footy Rankings, se prevé que Garuda caiga tres lugares hasta el puesto 123 en el mundo con un total de 1.144,73 puntos.

Anteriormente, Indonesia también perdió 6,68 puntos tras perder ante Arabia Saudita. La derrota ante Irak se sumó a la miseria con la pérdida de 6,53 puntos adicionales, lo que hizo que los logros de Indonesia en el parón internacional de este mes de octubre realmente disminuyeran drásticamente.

De hecho, antes de las dos derrotas consecutivas, Indonesia había alcanzado la posición 119 del mundo, el récord más alto desde la era Shin Tae-yong. Ahora, esa puntuación ha desaparecido, reemplazada por equipos como Azerbaiyán y Corea del Norte que actualmente están escalando puestos en la clasificación.

Mientras Indonesia se está desplomando, Malasia en realidad está yendo rápidamente. La victoria por 3-0 sobre Laos le dio a Harimau Malaya 6,77 puntos adicionales, que ahora ha acumulado un total de 1.155,00 puntos y ascendió al puesto 119 del mundo, unos 10 puntos por delante de Indonesia.

Esta situación es aún más preocupante porque a Malasia aún le queda un partido más contra Laos el 14 de octubre. Si vuelve a ganar, la diferencia de puntos podría ampliarse aún más, enfatizando el dominio del país vecino en la región del Sudeste Asiático.

Esta condición se suma a la larga lista de deberes del entrenador Patrick Kluivert y de las filas del PSSI. Después de no conseguir que Indonesia se clasificara para el Mundial de 2026, ahora Garuda también ha perdido su prestigio en el escenario asiático, quedando incluso por detrás de sus vecinos a los que solía vencer a menudo.

El público empieza a exigir medidas concretas a la federación: ¿es hora de que el PSSI realice una evaluación total o opte por continuar por el mismo camino aunque los resultados sigan disminuyendo?