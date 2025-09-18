VIVA – Barcelona jugará el partido inaugural de la fase grupal Campeón de la liga esta temporada visitando la sede Newcastle United En St James ‘Park, jueves 18 de septiembre de 2025, hora local.

Sin embargo, la misión Blaugrana no fue sin problemas. Entrenador Hansi Flick Ciertamente no puede perder su joven estrella, Lamine Yamal. El viernes de 18 años debe detenerse debido a una lesión, de modo que esté ausente en este partido crucial.

La ausencia de Yamal se convirtió en una buena noticia para el campamento anfitrión. Estados Unidos informó que varios fanáticos de Newcastle dieron la bienvenida a las noticias. De hecho, uno de los seguidores en el legendario pub cerca del estadio, la fresa, tuvo una broma: «Lamine no está jugando? Un vaso más».

No solo perdería Yamal, Barcelona también se predice que enfrentará un ambiente apremiante en el parque de St James. Los medios españoles destacan el fanatismo de los partidarios de Newcastle que nunca dejan de brindar apoyo completo.

La situación se está volviendo más pesada para los visitantes debido a la falta de apoyo de los fanáticos del Barça en el estadio. De los 2.600 boletos asignados, solo se confirmó que alrededor de 772 seguidores estaban presentes. Los costos costosos de viaje se denominan las principales razones de la falta de partidarios de Blaugrana que vienen al norte de Inglaterra.

Esta condición hace que el Barcelona predice que luche solo frente al equipo de Eddie Howe, que obtendrá un entusiasmo completo de decenas de miles de seguidores.