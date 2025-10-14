¡Trágico! Adolescente de 11 años en prisión asesinada por su propio vecino y abusada sexualmente después de su muerte

Yakarta, VIVA – Caso de asesinato sádico de una persona Niño Baru Gede (ABG), una niña de 11 años, sacude a los residentes de Kampung Sawah, Rorotan, Cilincing, en el norte de Yakarta..

Víctima fue encontrado muerto en una casa, se sospecha fuertemente que fue asesinado por su vecino adolescente. Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, Comisionado Policía Onkoseno Gagak Pramono, confirmó el desgarrador incidente. el dijo autor Ha sido arrestado y actualmente está siendo sometido a un intenso interrogatorio en la comisaría.

«El autor es todavía un adolescente y vive no lejos de la casa de la víctima», dijo Onkoseno a los periodistas el martes 14 de octubre de 2025.

Según los resultados de la investigación provisional, el lamentable incidente comenzó el lunes 13 de octubre de 2025 por la tarde. El perpetrador invitó a la víctima con la promesa de comprarle ropa nueva. La víctima cumplió con la invitación.

Sin embargo, el agresor llevó a la víctima a su casa con el pretexto de querer quitarle el permiso de conducir. Tan pronto como la víctima entró, el agresor inmediatamente la asfixió y envolvió. cable en el cuerpo de la víctima hasta que se quede sin aliento.

«A la víctima le dieron ropa nueva y luego la invitaron a la casa del perpetrador. Después de entrar, la víctima fue inmediatamente amordazada y atada con cables hasta que no pudo respirar», dijo Onkoseno.

Luego de confirmar que la víctima estaba muerta, el perpetrador cometió actos indecentes en el cuerpo de la víctima.

«El perpetrador mató a la víctima primero y luego cometió el acto obsceno», continuó.

Según los resultados del examen, el autor admitió que sólo había cometido este acto una vez. La policía ha obtenido varias pruebas, incluidos resultados de la autopsia y objetos encontrados en el lugar.

El autor fue acusado en virtud de la Ley número 35 de 2014 sobre protección de la infancia en relación con los artículos 80 y 82, así como el artículo 338 del Código Penal sobre asesinato. Sin embargo, debido a que el perpetrador aún es menor de edad, el proceso legal se llevará a cabo de conformidad con el mecanismo de justicia juvenil.

«Lamentamos profundamente este incidente y garantizamos que el tratamiento se lleve a cabo de manera profesional, incluida la asistencia a las víctimas y a los perpetradores que aún son niños», dijo Onkoseno.