VIVA – La triste noticia proviene de la pista Gaza. Ex estrella del equipo nacional PalestinaSuleiman al-Oobeid, asesinado en un ataque Israel Durante la cola de asistencia humanitaria, miércoles 6 de agosto de 2025.

La Federación Palestina de Fútbol confirmó, al-Epanio, que tenía 41 años asesinado cuando las tropas israelíes atacaron a civiles que esperaban la distribución de ayuda en la región del sur de Gaza.

Al-Epeid no es una figura ordinaria en el mundo del fútbol palestino. Fue apodado «Antes Desde Palestina «debido a sus extraordinarias habilidades en la parrilla. A lo largo de su carrera, anotó más de 100 goles y era conocido como uno de los mejores jugadores que los palestinos habían tenido.

«El jugador del equipo nacional y la estrella de Khadamat al-Shati, Suleiman al-Obeid, murió después de que las fuerzas ocupadas atacaron a los residentes que esperaban asistencia humanitaria en el sur de Gaza», escribió la Federación de Fútbol Palestino en su declaración oficial.

Con la muerte de Al-Epanid, el número de deportes palestinos asesinados desde que el conflicto israelí-palestino estalló en octubre de 2023 ahora llegó a 662 personas. De ese número, 321 de ellas son figuras de fútbol, que van desde jugadores, entrenadores, árbitros, hasta administradores de clubes.

Al-Oobeid comenzó su carrera profesional con el Khadamat Al-Shati Club en Gaza, antes de unirse al Centro Juvenil Al-Amari en Cisjordania. A nivel internacional, grabó 24 apariciones compartidas Equipo nacional palestinocon dos goles. Uno de sus famosos goles fue una hermosa patada mortal contra Yemen en el Campeonato WAFF 2010.

Dejó una esposa y cinco hijos.

La situación en Gaza es cada vez más alarmante. Los datos del Ministerio de Salud local dijeron que más de 1.300 palestinos fueron asesinados en el sitio de Ayuda de Distribución ya que la Operación Humanitaria fue dirigida por la Fundación Humanitaria de Gaza a fines de mayo. Especialmente el miércoles, 18 residentes fueron reportados muertos mientras intentaban obtener asistencia alimentaria.

No solo eso, se informaron cuatro muertes debido al hambre en las últimas 24 horas. Un total de 197 personas murieron de hambre, incluidos 96 niños, después del bloqueo de ayuda que es impuesto continuamente por Israel.