Trágicamente, los estudiantes de formación profesional de Sragen fueron asesinados después de recibir formación en pencak silat.

Sragen, Viva – Un estudiante de un residente del distrito de Kalijambe, Sragen Regency, Java Central, murió después de asistir a un entrenamiento. artes marciales La noche del lunes 6 de octubre de 2025.

La víctima es conocida como Riko, una estudiante de clase X en una de las escuelas vocacionales privadas del distrito de Gemolong. El lamentable hecho dejó impactados a sus familiares y compañeros.

Riko fue llevada a la clínica y luego remitida al Hospital General Islámico Yaksi Gemolong para someterse a un examen médico. Luego de confirmarse su fallecimiento, el cuerpo fue entregado a la familia y enterrado en el área de la funeraria el martes 7 de octubre de 2025.



Varias autoridades custodiaban la sala de cadáveres de Riko en el hospital Yaksi Gemolong Sragen. Foto : Mahfira Putri/Tvone/Sragen

La comisionada principal adjunta del jefe de policía de Sragen, Dewiana Syamsu Indyasari, a través del jefe de policía de Kalijambe, Iptu Joko Margo Utomo, confirmó la noticia de la muerte del estudiante. Afirmó que la policía aún estaba investigando la causa de la muerte de la víctima.

«Aún en profundización, ahora todavía es una investigación. Anoche se informó a las 00.30 am, inmediatamente hicimos un seguimiento», dijo, el martes 7 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el AKP Ardi Kurniawan de la policía de Kasatreskrim Sragen aseguró que la investigación continuará hasta que haya claridad sobre los hechos ocurridos en Kalijambe.

«En principio el caso continúa porque el caso está claro, las pruebas están ahí. Estamos en el interrogatorio de los testigos», concluyó. (Mahfira Putri/Tvone/Sragen)