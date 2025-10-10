Trágicamente, la selección nacional de Indonesia está a horcajadas sobre Malasia en la última clasificación de la FIFA.

VIVA – Han llegado malas noticias para los aficionados al fútbol de Indonesia. Equipo Nacional Malasia adelanta oficialmente Selección Nacional de Indonesia en la última clasificación de la FIFA tras lograr una aplastante victoria por 3-0 sobre Laos en la tercera jornada del Grupo F de la Clasificación para la Copa Asiática 2027.

Compitiendo en el Nuevo Estadio Nacional de Laos, el jueves 9 de octubre de 2025 por la tarde, el equipo Harimau Malaya parecía dominante. Los goles de la victoria de Malasia los marcaron Arif Aiman ​​​​(54′), Dion Cools (68′) y Faisal Halim (90+8′).

Esta victoria permitió a Malasia acumular 6,77 puntos FIFA adicionales, pasando de 1.148,23 a 1.155,00 puntos. Su posición también subió cuatro puestos, del 123 al 119 en el mundo.

Mientras tanto, Indonesia tuvo que bajar una franja hasta el puesto 120 del mundo con 1.151,26 puntos. Dramática derrota por 2-3 ante Arabia Saudita en el primer partido del Grupo B Clasificación para la Copa del Mundo 2026 en la zona asiática, el jueves por la mañana WIB, fue la principal causa de la caída de Garuda en el ranking.

En este partido, Indonesia perdió alrededor de 6,68 puntos FIFA. Inicialmente los resultados no cambiaron la posición de Indonesia, pero la victoria de Malasia sobre Laos desplazó inmediatamente a Garuda del puesto 119.

A continuación, el equipo de Patrick Kluivert afrontará un duro partido contra Irak el domingo (10/12) temprano en la mañana WIB en Jeddah. Este duelo será muy importante, no sólo para mantener oportunidades en Clasificación para el Mundial 2026sino también para mejorar la posición en el ranking FIFA.

Si logran conquistar Irak, Indonesia tiene potencial para sumar alrededor de 18 puntos, lo que podría elevar nuevamente la posición de los rojiblancos en la clasificación mundial.