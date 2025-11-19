Trágicamente, la selección de Indonesia está a horcajadas sobre Malasia en el ranking FIFA

VIVA – La edición de noviembre de 2025 del Ranking FIFA se publicó oficialmente el miércoles 19 de noviembre de 2025 y llegaron malas noticias para Equipo Nacional Indonesia. El equipo de Garuda tuvo que bajar un puesto en la clasificación después de decidir no competir en la jornada de la FIFA del 10 al 19 de noviembre.

Indonesia cayó del puesto 122 al 123, acumulando 1.144,73 puntos. La posición rojiblanca ha sido superada ahora por Azerbaiyán, que ha subido al puesto 122.

Mientras Indonesia está estancada y en declive, los países vecinos están pisando el acelerador. Malasia subió dos franjas hasta el puesto 116 tras vencer 1-0 a Nepal en el partido de clasificación. Copa Asiática 2027.

Tailandia también subió dos puestos hasta la posición 94. Este aumento fue el resultado de una actuación brillante, incluida una victoria por 3-2 sobre Singapur en las eliminatorias y una aplastante victoria por 4-0 sobre Sri Lanka en las eliminatorias de la Copa Asiática.

En lo más alto, España sigue liderando firmemente la clasificación de la FIFA con 1.883,80 puntos, seguida de Argentina, que se mantiene en segundo lugar con 1.873,32 puntos.

Brasil también brilló, subiendo dos lugares hasta el quinto lugar con puntos adicionales del período de partidos internacionales de este mes.

La caída en la clasificación de Indonesia es en sí misma una alarma de cara a varias agendas internacionales para 2026. La falta de partidos ha tenido claramente un impacto en los puntos de la FIFA, mientras que otros países están acumulando puntos activamente a través de partidos oficiales y pruebas.