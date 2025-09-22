Trágicamente, la esposa en Cakung, que fue quemada por un marido celoso, finalmente murió

Yakarta, Viva – Siti Nurkalisah (33), una mujer cuyo cuerpo fue quemado debido a las acciones de su propio esposo, MA (29), finalmente murió después de haber luchado en el hospital. Esto fue revelado por el jefe de la Unidad de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de Jakarta, el Comisionado de Policía Adjunto Sri Yatmini.

Leer también: ¡Alarmante! La policía puso al brigadier Rizka como sospechoso en el asesinato de su propio esposo Brigadier Esco



«La víctima alrededor de las 07.30 WIB, el 21 de septiembre de 2025, fue declarada muerta», dijo, el lunes 22 de septiembre de 2025.

No solo Siti, el incendio que envolvió la casa alquilada también hizo que la madre, la ley, M, sufriera heridas graves. Hasta ahora, M todavía está acostado en el hospital con malas afecciones. La policía garantiza la plena asistencia, incluida la psicológica, para las leyes.

Leer también: Trágicamente, el esposo en Cakung Burah alquiló una casa alquilada después de una pelea, esposa de quemaduras graves



«Si más tarde después del tratamiento y la víctima no tiene un lugar para vivir, lo pondremos en la casa segura como una forma de protección», dijo Sri.

La policía también reveló los motivos viciosos de los perpetradores. El jefe de policía de Cakung, el comisionado de policía Widodo SapuTro, dijo que Ma deliberadamente provocó el incendio debido a una disputa con su esposa. Aún más triste, se dice que Ma persigue a su esposa antes de este incidente mortal. Después de escapar, el hombre finalmente fue arrestado en el área de East Cakung el viernes por la noche, 20 de septiembre de 2025.

Leer también: Pramono sobre su esposa se convirtió en madre de Paud: Según las reglas y no pagó un centavo



«Sí, ruidoso debido a los celos. Esa fue una declaración temporal. El autor admitió sus acciones, su motivo se debió a los celos», dijo Widodo.

Para tener en cuenta, el ambiente tenso ocurrió en una casa alquilada en Jalan Borobudur, distrito de Cakung, East Yakarta. Un hombre con las iniciales MA está decidido a quemar su casa alquilada después de estar involucrado en una gran pelea con Sang esposaJueves 18 de septiembre de 2025.

El jefe de la sección operativa de la Oficina de Bomberos y Rescate de East Yakarta, Abdul Wahid, confirmó el incendio. Según él, el incendio fue desencadenado deliberadamente por la Corte Suprema debido a las emociones al discutir con sus parejas.

«A propósito hornear Debido a una pelea familiar «, dijo Abdul Wahid en su declaración.