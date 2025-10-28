Trágicamente, el cuerpo de un hombre fue encontrado en el sótano de una casa alquilada.

Tasikmalaya, VIVA – Los residentes de Gunung Putri Village, Cintaraja Village, distrito de Singaparna, Tasikmalaya Regency, Java Occidental, quedaron conmocionados por el descubrimiento del cuerpo de un hombre en el interior. torre A casa alquiladaMartes (28/10/2025) por la tarde.

La víctima fue identificada como Abdul Karim (57), residente de la aldea de Mangkongjaya, distrito de Bojonggambir, que trabaja diariamente como cuidador alquilado en ese lugar. Cuando lo encontraron, el cuerpo de Abdul Karim yacía boca abajo al pie de la torre, que sólo contenía una docena de centímetros de agua.

Este descubrimiento comenzó cuando varios inquilinos se quejaron de que el agua de la torre no fluía como de costumbre. Al saber esto, la víctima tomó la iniciativa de revisar la torre en el techo de la casa. Sin embargo, después de un tiempo, los residentes comenzaron a sospechar porque la víctima no había bajado y la escalera todavía estaba en pie cerca de la torre. Tras una inspección más cercana, los residentes se sorprendieron al ver que la víctima ya estaba en la torre, sin vida.



Jefe de policía de Singaparna, AKP, Roni Hartono Foto : Denden Ahdani/tvOne/Tasikmalaya

La policía de Singaparna llegó inmediatamente al lugar después de recibir informes de los residentes. El proceso de evacuación fue dramático, ya que la torre se encontraba a una altura de unos cinco metros. Un equipo conjunto de la policía, los departamentos de bomberos de Tagana y Tasikmalaya Regency tuvo que utilizar cuerdas para bajar el cuerpo de la víctima del techo.

El jefe de policía de Singaparna, AKP, Roni Hartono, confirmó el incidente. «Se sabe que la víctima tiene antecedentes de presión arterial alta. Se sospecha que la víctima experimentó mareos cuando intentaba reparar la torre», dijo AKP Roni, el martes (28/10/2025).

Según los resultados del examen inicial, no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la víctima. Luego, el cuerpo de Abdul Karim fue trasladado al Hospital Regional KHZ Musthafa Tasikmalaya para un examen más detenido. Sin embargo, la familia se negó a realizar una autopsia y aceptó este incidente como un accidente. (Informe de Denden Ahdani/tvOne/Tasikmalaya)