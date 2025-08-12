Trágica, la persecución de Prada Lucky ocurrió durante la fomento de los soldados del ejército

VIVA – persecución Prada Lucky Chepril Saputra Namo resultó ocurrir durante la guía de los soldados. Esto fue revelado por el jefe de la Oficina de Información del Ejército de Indonesia (Kadispenad) general de brigada Wahyu Yudhayana.

Leer también: Haru, la postración de la madre de Prada Lucky frente a Pangdam IX/Udayana



«Dije que esta actividad ocurrió básicamente la implementación del entrenamiento para los soldados», dijo Wahyu cuando se reunió en la sede del anuncio, Central Yakarta, lunes (8/8/2025).

Aun así, Wahyu no ha explicado en detalle la cronología de la violencia experimentada por Prada Lucky durante el proceso de entrenamiento. Dijo que actualmente el ejército está examinando a 20 personas que han sido nombradas como sospechosos.

Leer también: ¿Cuál es el motivo senior de persecución de Prada Lucky to Death? Pangdam Udayana Open Voice





El gobernador de NTT Melki Laka Lena y su esposa cuando lloran a la funeraria de Prada Lucky Foto : Entre/Ho-Instagram Oficial

Según él, la determinación del papel de cada sospechoso se llevará a cabo después de que se complete el proceso de inspección. De esa manera, el ejército conocerá claramente la cronología de la persecución.

Leer también: 20 Los soldados de persecución de Prada Lucky fueron sospechosos, Puan: ¡Deben ser castigados para disuadir!



Mientras tanto, el comandante militar IX/Udayana Mayor Gen. Piek Budyakto enfatizó que todos los sospechosos habían sido asegurados. «20 personas han sido nombradas como sospechosos y han sido arrestados», dijo en Kupang.

De ese número, una persona es un oficial sospechoso de estar directamente involucrado en la persecución. El proceso de examen fue llevado a cabo por el destacamento de la policía militar (DENPOM) junto con Kodam IX/Udayana para descubrir el caso hasta el final.

Como líder del TNI en el área de Kodam IX/Udayana, Piek Budyakto afirmó haber perdido a un joven soldado bajo su mando. Deploró el incidente y prometió tomar medidas firmes contra los perpetradores. «Este incidente, me arrepiento y yo, como comandante militar, IX/Udayana, así como un supervisor directo, en esta unidad para este evento llevaré a cabo la tarea de acuerdo con los mecanismos y procedimientos que se aplican», dijo.

Agregó el comandante militar, el desarrollo del manejo del caso de persecución de la suerte de Prada se informaría directamente al liderazgo en la sede de TNI de acuerdo con las órdenes otorgadas. (ENTRE)