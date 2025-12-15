Tragedia del incendio de Goa: los hermanos Luthra aterrizarán en Delhi el martes







Se espera que Saurabh y Gaurav Luthra, propietarios del club nocturno Birch by Romeo Lane de North Goa, lleguen a Delhi desde Tailandia el martes, según la policía de Goa, informó el IANS.

Los hermanos serán detenidos por la policía de Goa inmediatamente después de su llegada a la capital nacional.

Fueron detenidos por las autoridades tailandesas sobre la base de una Notificación Azul de INTERPOL emitida a petición de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la India. Después de ser presentado ante un tribunal de Delhi, la policía de Goa solicitará una prisión preventiva de tránsito para llevarlos a Goa para una mayor investigación sobre el mortal incidente del incendio.

La investigación se expande a los departamentos gubernamentales

En el marco de la investigación en curso, la policía está registrando las declaraciones de los funcionarios del departamento de impuestos especiales. También se están examinando las declaraciones de personas asociadas con el organismo panchayat local.

Los investigadores afirmaron que durante la investigación surgieron varias informaciones importantes y concretas. Las fuentes agregaron que el comité de investigación magistral constituido para investigar el incidente también interrogó a Pradeep Ghadi Amonkar, el propietario original del terreno en el que se encontraba el club nocturno fue construido, según el IANS.

Investigación magistral convoca a más de 100 personas

Los funcionarios dijeron que el comité ha citado a más de 100 personas para participar en la investigación hasta el momento, y ya se han registrado declaraciones de al menos 20 personas.

El Tribunal de Delhi rechaza las solicitudes de libertad bajo fianza anticipada

El jueves temprano, un tribunal de Delhi rechazó las solicitudes de fianza anticipada presentadas por Saurabh y Gaurav Luthra después de considerar la respuesta presentada por la policía de Goa.

Durante la audiencia, el abogado de la policía de Goa, Abhinav Mukherjee, argumentó que los hermanos habían afirmado falsamente una participación mínima en el negocio y habían afirmado que su viaje al extranjero estaba planeado de antemano.

Los documentos contradicen las afirmaciones de los hermanos

La policía presentó varios documentos ante el corte para refutar estas afirmaciones, incluida una solicitud de la FSSAI presentada por Saurabh Luthra, una solicitud de la Junta de Control de la Contaminación y registros del GST que enumeran a los hermanos y a Ajay Gupta como socios del negocio, según la IANS.

La fiscalía también informó al tribunal que la licencia panchayat del club nocturno había caducado y nunca fue renovada, y que el establecimiento estaba funcionando sin un permiso válido. Se presentó un acuerdo de licencia para demostrar que los hermanos carecían de autorización para administrar el lugar.

La policía alega intento de evadir el arresto

La fiscalía sostuvo que los hermanos reservaron su vuelo alrededor de la 1:15 am, poco después de que estallara el incendio, y partieron hacia Tailandia a las 5 am del 7 de diciembre, calificando la medida como un intento de evadir el arresto, informó la agencia de noticias.

Los investigadores dijeron que los hermanos abandonaron el país casi inmediatamente después del incendio, que mató a 25 personas en las primeras horas del 7 de diciembre.

Deadly Blaze se había cobrado 25 vidas

El enorme incendio, que arrasó el club nocturno cerca de los remansos del río Arpora, se cobró 25 vidas, incluidos cuatro turistas y 14 miembros del personal.

Los funcionarios de policía dijeron que los estrechos puntos de entrada y salida del club fueron un factor importante que impidió que muchas víctimas escaparan a tiempo.

El incendio se produjo en la madrugada del 7 de diciembre en el club Ubicado en la concurrida zona de Baga, que atrae a grandes multitudes debido a su proximidad a una de las playas más populares de Goa.

