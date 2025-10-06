Tragedia de Nepal: las inundaciones, los deslizamientos de tierra matan a 51 en el país







Al menos 51 personas han sido asesinadas en diferentes lugares del este Nepal Hasta el domingo por la mañana en varios incidentes causados ​​por deslizamientos de tierra e inundaciones provocadas por Bownto desde anoche, dijo un funcionario de la Fuerza de Policía Armada.

Hasta 37 personas han sido asesinadas en diferentes lugares del distrito de Ilam en la provincia de Koshi debido a deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias en los últimos dos días. Al menos cuatro personas desaparecieron después de que fueron arrastradas por el río hinchado en el Área de Conservación de Langtang del distrito de Rasuwa, y uno desapareció en los incidentes de inundaciones en Ilam, Bara y Katmandú. Además, cuatro de 16 personas, que estaban en una expedición de trekking en el área de Langang, desaparecieron.

El ejército de Nepal, la policía de Nepal y el personal de APF participaron en la realización de operaciones de rescate. El personal de seguridad rescató a cuatro personas, incluida una mujer embarazada, del distrito de Ilam en helicópteros y las admitió a un hospital en el municipio de Dharan. Monzón estuvo activo en cinco de las siete provincias de Nepal, a saber, Koshi, Madhes, Bagmati, Gandaki y Lumbini. Ofreciendo ayuda para el país vecino, Primer Ministro Narendra ModiEn una publicación en las redes sociales, dijo: «India sigue comprometida a proporcionar asistencia».

El gobierno de Nepal permitió que algunos vehículos viajaran hacia y desde Katmandú en vista de las condiciones climáticas mejoradas. El domingo, el valle de Katmandú recibió menos lluvia en comparación con los últimos dos días y los bloqueos de la carretera causados ​​por deslizamientos de tierra se han eliminado de algunas de las carreteras nacionales. Sin embargo, hasta nuevo aviso, el movimiento de los vehículos se ha restringido por la noche en caso de carreteras y carreteras arriesgadas. El sábado, las autoridades nepalesas restringieron la entrada y salida de vehículos desde Katmandú debido a la lluvia incesante y la posibilidad de deslizamientos de tierra durante los próximos tres días.

