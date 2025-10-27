Tragedia de Jharkhand: los cuerpos de tres niñas encontrados flotando en un estanque en Simdega







En un escenario horrible en Jharkhand Según la policía, en el distrito de Simdega se encontraron los cuerpos de tres niñas flotando en un estanque. El incidente ocurrió el lunes en la aldea de Nimtur, cerca de los límites de la comisaría de policía de Bano, y generó un frenesí en la localidad.

Según informó la agencia de noticias PTI, los agentes de policía sospechan que los niños que fueron encontrados flotando en el estanque tenían entre 5 y 7 años y de alguna manera llegaron al cuerpo de agua y se ahogaron.

La comisaría de policía de Bano, a cargo de Manav Mayank, dijo que los cuerpos fueron recuperados del estanque el domingo por la noche.

Al enfatizar el incidente, Manav Mayank dijo: «Prima facie, parece que las niñas murieron ahogadas. La causa real del incidente se determinará después de una investigación exhaustiva y una autopsia», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Los fallecidos han sido identificados como Premika Kumari (5), Khusboo Kumari (6) y Seema Kumari (7), según informó la agencia de noticias PTI.

Mientras los tres niños fueron encontrados muertos en un estanque, los familiares del niños Dijo que no estaban en casa cuando ocurrió el incidente.

Las familias de los niños fallecidos dijeron que cuando no encontraron a sus hijos en casa después de regresar a última hora de la tarde del domingo, comenzaron a buscarlos.

Según informó la agencia de noticias, durante la intensa operación de búsqueda para encontrar a los niños perdidos, los agentes de policía detectaron un cuerpo flotando en el estanque.

Sin embargo, después de descubrir uno de los cuerpos flotando en el estanque, las otras dos niñas también fueron recuperadas del estanque con la ayuda de los aldeanos y llevadas al centro de salud comunitario de Bano. Tan pronto como los fallecidos fueron trasladados al hospital, el médico los declaró muertos.

Cinco muertos en distintos accidentes de tráfico en Dumka, Jharkhand

En un escenario diferente, cinco personas murieron en distintos accidentes de tráfico en Jharkhand. Dumka distrito en un plazo de 24 horas. Según informó la agencia de noticias PTI, dos personas murieron cerca de Belmi More, bajo la jurisdicción de la comisaría de policía de Muffasil, en la carretera Dumka-Ramgarh, alrededor de las 8 de la tarde del 12 de octubre.

Satyam Kumar, el oficial a cargo de la comisaría de Muffasil, hablando sobre el incidente, dijo: «Un camión volquete que iba a alta velocidad atropelló a una motocicleta con dos personas cerca de Belmi More. No se pudo determinar la identidad de los fallecidos. Los cadáveres serán enviados para la autopsia el lunes por la mañana.

(Con aportes de PTI)





