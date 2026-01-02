Tragedia a principios de año en Madiun, murió un joven de 19 años, el autor era todavía un adolescente

MadiúnVIVA – El Servicio Social para el Empoderamiento de la Mujer y la Protección de la Infancia de la ciudad de Madiun, Java Oriental, participó junto con las filas de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de la ciudad de Madiun, en la tramitación de casos sospechosos. asesinato cuando el autor sea un menor de edad.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de la ciudad de Madiun, el comisionado adjunto de policía Agus Riadi en Madiun, el viernes 2 de enero de 2026, dijo que el presunto caso de asesinato ocurrió el jueves 1 de enero de 2026, siendo la víctima un joven con las iniciales VWP (19).

El cuerpo de la víctima fue encontrado en Jalan Jolorante, aldea Josenan, distrito de Taman, ciudad de Madiun. Al ser encontrada, la víctima sufrió heridas. puñalada más de tres puntos de su cuerpo.

«Hemos arrestado al presunto autor. El autor aún es menor de edad, por lo que estamos colaborando con los Servicios Sociales para brindar asistencia mientras la policía emprende acciones legales», dijo Agus a los periodistas.

El presunto autor de las iniciales MRA, que todavía tiene 16 años, fue arrestado varias horas después de que la policía recibiera un informe del asesinato el jueves 1 de enero de 2026, en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 02.30 horas.

Los resultados de la investigación preliminar muestran que el caso de asesinato fue provocado por una disputa entre víctima y perpetrador. En ese momento, la víctima y su amiga se acercaron al presunto autor del hecho en el lugar.

Se sospecha que por los efectos del alcohol, los dos discutieron, se golpearon, hasta que hubo una puñalada.

«La víctima sufrió puñaladas en la cintura y el cuello. Como resultado de estas heridas, la víctima murió», dijo Agus.

En ese caso, la policía de la ciudad de Madiun interrogó a seis testigos. La policía también confiscó un arma punzante en forma de navaja plegable que el autor presuntamente utilizó para apuñalar a la víctima.

El perpetrador siempre llevaba una navaja. Además del cuchillo, también se incautaron los pantalones que llevaba el sospechoso y es posible que tuvieran manchas de sangre.

Actualmente, agentes de la policía local siguen llevando a cabo más investigaciones para revelar el motivo exacto del asesinato. (Hormiga)