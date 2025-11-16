Traffic Corps prioriza la seguridad de los peatones en la Operación Zebra 2025 y obtiene apoyo

Jacarta – Pasos humanistas Cuerpo de Tráfico policia nacional antes del evento Operación Cebra 2025 del 17 al 30 de noviembre de 2025 recibió el reconocimiento y el apoyo del público, incluso de observadores de políticas públicas.

Kakorlantas Polri, Irjen General Agus Suryonugroho enfatizó que esta operación no solo se centra en la aplicación de la ley, sino que también es un impulso para fortalecer la estrategia nacional de seguridad vial. Especialmente protección contra peatones.

Según Agus, los peatones son el grupo de usuarios de la vía más vulnerable y, por tanto, deben tener la máxima prioridad en el sistema de seguridad.

«Los peatones son un símbolo de humanidad en la carretera. Los más vulnerables deben ser protegidos, no eliminados», dijo Agus a los periodistas.

Jefe de Policía del Cuerpo de Tráfico, Inspector General Agus Suryonugroho

En respuesta a esto, el observador de políticas públicas y políticas nacionales, Nasky Putra Tandjung, evaluó la política de Kakorlantas Polri como el impulso adecuado para que la policía proporcione una sensación de seguridad, justicia y humanidad a los usuarios de la vía en el tráfico, incluidos los peatones.

Como parte de elementos de la sociedad civil, saludó y brindó el más alto reconocimiento a Kakorlantas y a las filas de la Policía Nacional de Tránsito de todo el país que priorizan un enfoque humanista y educativo.

«Las medidas humanistas y educativas adoptadas por el Jefe del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional y su personal están en consonancia con el espíritu de la visión de ‘Policía de Precisión’ y ‘Polri para la Comunidad’, y con el mandato constitucional y los valores contenidos en Pancasila, es decir, la justicia para todo el pueblo indonesio», dijo Nasky en su declaración a los periodistas.

Aparte de eso, el fundador del Nasky Millennial Center calificó la política del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional como una forma concreta de símbolo moral de defensa de la justicia y la humanidad por encima de todo. «Las medidas concretas adoptadas por Kakorlantas Polri son una prueba del liderazgo de la policía que defiende los valores morales, la humanidad y el sentido de la justicia. Esto no es sólo defender la supremacía de la ley, sino que es un símbolo de humanidad, seguridad y justicia para los usuarios de las carreteras en el tráfico. Los más débiles deben ser protegidos, no eliminados, en consonancia con el espíritu de los ideales de libertad de justicia para todo el pueblo indonesio», subrayó Nasky.

Además, el ex alumno de la Escuela de Economía Política Indef de Yakarta enfatizó que la política de operación cebra de 2025 que promueve la seguridad del tráfico y la protección de los peatones debe ser apoyada por todos los elementos de la nación.