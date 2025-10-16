Traffic Corps pide al personal de la policía de tránsito que evite el estilo de vida hedonista

Jacarta – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) policia nacional El inspector general Agus Suryonugroho destacó su compromiso Cuerpo de Tráfico Polri para seguir transformándose hacia una organización superior, moderna y digital.

Así lo transmitió Kabagrenmin Korlantas Polri Kombes I Made Agus Prasatya en la Reunión de Coordinación (Rakor) de 2025 de Bagrenmin Korlantas Polri que tuvo lugar en el Hotel Bigland, Bogor, el jueves 16 de octubre de 2025.

A esta reunión de coordinación asistieron representantes de la Dirección Regional de Tráfico de la Policía de toda Indonesia.

En su discurso, el Jefe del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional enfatizó que el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional siempre se esfuerza por brindar lo mejor a la institución y a la sociedad de la Policía Nacional, basándose en la política del Jefe de la Policía Nacional, General Listyo Sigit Prabowo, a través del concepto de «Más allá de la precisión de la confianza», es decir, aumentar la confianza pública de manera sostenible a través de cuatro pilares principales de transformación.

La transformación organizacional se logra expandiendo la organización a través de los logros y servicios de la Policía Nacional en el mantenimiento de la seguridad, el orden y el tráfico fluido (Kamseltibcarlantas).

En el aspecto de transformación operativa, Korlantas fortalece varios programas superiores como policía de tránsito Saludo y Digitalización del Cuerpo de Tránsito de la Policía Nacional para dar respuesta a los retos de la era moderna.

Mientras tanto, la transformación de los servicios públicos se está implementando a través de la digitalización de servicios en diversas líneas, como Samsat, Satpas y aplicación de la ley basada en tecnología ETLE (Aplicación de la ley de tráfico electrónico).

La transformación de la supervisión se logra mediante la presencia de líderes en el campo para garantizar que cada tarea se lleve a cabo bien y que los miembros reciban el apoyo adecuado del sistema.

La Reunión de Coordinación de Bagrenmin de 2025 es un impulso importante para igualar percepciones y fortalecer la coordinación del programa Quick Wins como parte de acelerar la transformación de la Policía Nacional hacia una organización Presisi que brinde servicios reales a la comunidad.

Korlantas también preparó una hoja de ruta de digitalización con pasos estratégicos para fortalecer la infraestructura tecnológica, así como garantizar la integración y sincronización de datos entre el centro y las regiones para crear un sistema de tráfico conectado y eficiente.

En el campo de la gobernanza, Korlantas destacó la importancia de utilizar la aplicación SAKTI BMN o el Sistema de Aplicación Financiera a Nivel de Agencia que se utiliza para gestionar la propiedad estatal, para mantener la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la propiedad estatal.

Este sistema ayuda a mantener la validez de los datos y garantiza que los activos estatales se utilicen de manera óptima para respaldar las operaciones de tráfico en toda la región.