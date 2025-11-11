Traemos constantemente el movimiento de cambio

Jacarta – Presidente Fiesta NasDem Surya Paloh realizar varias actividades socialen la celebración del 14º aniversario del Partido Nasdem. Paloh dijo que esta actividad llevaba un mes ejecutándose.

«Varios programas para celebrar el 14º aniversario, según lo obtenido por el presidente del Comité. Desde hace 1 mes se han realizado actividades de servicio social a partir de la donación de sangre, incluida la distribución de artículos de primera necesidad, y se han llevado a cabo diversas otras actividades sociales», dijo el martes 11 de noviembre de 2025.

Según Paloh, esta actividad es un impulso para agradecer el largo recorrido del partido y al mismo tiempo fortalecer su compromiso de traer un movimiento de cambio a la nación.

«Agradecemos que hoy estemos juntos como institución partidaria político existente en este país. «Con toda la dinámica del viaje de la vida», explicó.

Añadió que estas actividades sociales son una forma real del compromiso de NasDem como partido político que está presente y contribuye directamente a la sociedad.

«Esta es de hecho una política de la que somos muy conscientes como parte del papel y la participación de nuestra presencia como institución partidaria política para proporcionar más o menos, sí, algún significado de la conveniencia que obtenemos que puede ser sentida y obtenida por los cuadros y miembros de la sociedad en general», dijo.

Según él, esta actividad refleja la actitud del partido, que sigue siendo humilde pero llena de espíritu de lucha.

«De hecho, esta es nuestra atmósfera. Bueno, la atmósfera que pensamos, incluso en una atmósfera simple como esta, no significa menos lo agradecidos que estamos», dijo.

Según Paloh, NasDem seguirá aportando constantemente un flujo de cambio como ideal de su lucha política.

«La lucha en sí, para nosotros, tiene como tema mantener la coherencia en el flujo para lograr un movimiento de cambio, lo cual es inspirador», dijo Paloh.

«No corresponde sólo a los cuadros de NasDem ser capaces de sentir realmente el pulso del significado de la misión de la gran lucha de este partido y proporcionar el significado, las implicaciones y las consecuencias que deben llevar a cabo como cuadros y miembros de este partido», dijo.

Se debe seguir manteniendo el espíritu de optimismo para mirar hacia un futuro mejor para el partido. A la edad de 14 años, NasDem mira hacia el mañana y sigue avanzando con optimismo. Surya Paloh también destacó la disposición del Partido NasDem a afrontar las elecciones de 2029 con entusiasmo y una estrategia madura.