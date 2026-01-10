Trae Young fue más que un compañero de equipo de la selección número uno del draft de los Hawks

Después del comercio que envió Trae Young hacia Magos de Washingtonmiembros de la Halcones de Atlanta habló sobre lo que Young significó para ellos y la organización. Para Zaccharie RisacherYoung era mucho más que un compañero de equipo para él.

«Él es mi chico, ese es mi hermano. Fue una de las primeras personas que conocí en esta organización, y desde el día 1, siempre me apoyó. Risacher dijo sobre Young. «Quiero lo mejor para él. Si él está feliz, yo siempre estaré feliz por él».

Risacher y Young solo pasaron una temporada juntos y Risacher tenía mucho respeto por Young. Aunque los dos ya no sean compañeros de equipo, ese vínculo sigue siendo fuerte.

Trae Young habló muy bien sobre Zaccharie Risacher

Young no tenía más que cosas positivas que decir sobre Risacher. En una entrevista individual con DJ Siddiqi de Responsible Gambler, Young habló sobre haber visto a Risacher por primera vez y cómo cree que le irá en su temporada de novato.

«Zach va a ser un jugador increíble». joven dijo. «Es muy joven, sólo tiene 19 años. Jugará la mayor parte de la temporada con 19 años. Es muy talentoso, es más alto en persona. Puede disparar y tiene mucha habilidad. Mi primera impresión es que va a ser genial y tiene muchas ventajas. Estoy deseando jugar con él esta temporada».

Cuando Risacher hizo su debut en la pretemporada el año pasado, Young estaba satisfecho con lo que vio.

«Sí, odio que este no haya sido el primer partido de la temporada en el que cuenta de verdad porque fue una actuación increíble y un comienzo increíble». Young dijo sobre la actuación de Risacher. «Quería que se sintiera como se sintió esta noche, que no hay presión sobre él, que puede salir y ser él mismo y jugar como lo hizo esta noche. Disparó el balón muy bien y tiene una gran sensación del juego y puede hacer las lecturas correctas, obviamente, cometerá algunas pérdidas de balón y algunos errores, pero tendrá una carrera increíble».

Risacher terminó el partido con 18 puntos, tres rebotes y dos asistencias. En su temporada de novato, Risacher apareció en 75 partidos y promedió 12,6 puntos y 3,6 rebotes. Vio mucha acción y adquirió mucha experiencia cuando tenía 19 años jugando en la liga.

El juego de Trae Young y Zaccharie Risacher juntos en la cancha

Durante su tiempo juntos en la cancha, Young se aseguró de involucrar a Risacher y tuvo la oportunidad de salir y mostrar su talento en la cancha. La temporada pasada, Risacher tuvo un partido en el que anotó 36 puntos contra el dólares de milwaukee. Anotó cinco triples y también capturó seis rebotes.

Ese mismo partido, Young terminó con 19 puntos y 19 asistencias. En una entrevista posterior al juego, Young tuvo un mensaje severo sobre Risacher. «Ese es el novato del año» joven dijo. «Estoy parado junto a él, eso es todo lo que puedo decir».

En la cancha, Young sabe cómo encontrar al hombre abierto y hacer las lecturas correctas y eso es algo que hizo cuando él y Risacher estaban juntos en la cancha. Aunque los dos no jugaron mucho tiempo, causaron un impacto en la cancha.