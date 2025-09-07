Trae energía positiva para los residentes

JacartaVIVA – Miles de peregrinos empacaron el área de Monas, Central Yakarta en el evento de Yakarta Comercio y oraciones conjuntas por la nación en poder del Consejo Ta’lim Nurul Musthofa en colaboración con el Gobierno Provincial de Yakarta, sábado 6 de agosto de 2025.

Esta actividad se convirtió en un impulso para dar la bienvenida al cumpleaños del Profeta Muhammad y fortalecer el vínculo espiritual de la comunidad de la ciudad capital.

El gobernador de Yakarta, Pramono Anung, también asistió al evento. Expresó su aprecio por la implementación de Yakarta con un partido en Monas, que según él trajo energía positiva a los residentes.

«Después de todo este tiempo, nunca ha habido un permiso en Monas y, en mi opinión, Nurul Mustafa es el impulso es realmente correcto, cuando realmente necesitamos fortalecer la mente de la gente de Yakarta protegiendo a Yakarta», dijo.

«Entonces, una vez más, estoy agradecido de que el evento de Yakarta atado a Yakarta iniciado por Nurul Mustofa y espero que esto nos traiga bendiciones», agregó.

Con respecto al uso de monas para actividades religiosas, Pramono enfatizó que su partido abrió el espacio más amplio posible para todas las religiones. De hecho, invitó a Majlis Nurul Musthofa a volver a mantener a la Yakarta con los años siguientes.

«Todas las religiones pueden usar monas para eventos religiosos. Eso se ha convertido en mi compromiso y Bang Doel», dijo.

«Si la asamblea de Nurul Musthofa quiere celebrarse todos los años, por supuesto que facilitaremos», agregó.

Mientras tanto, en el caso, muchos eruditos religiosos también transmitieron sus mensajes y esperanzas a la ciudad de Yakarta, una de las cuales fue la novela de Al Habib Jindan bin bin Jindan, quien llamó a este momento el momento asociación Para musulmanes en Indonesia, especialmente en la ciudad capital de Yakarta.

«En la celebración del cumpleaños, debemos seguir al Profeta Muhammad, sufrir la Sunnah del Apóstol en nuestras vidas. Uno de ellos es sobre la unidad de la gente, espero que este momento haga que Yakarta sea más fresca y cómoda, no hay más celoso de Hasud, especialmente Sodara», dijo.

Por otro lado, el entrenador de Majlis Talim Nurul Musthofa al Habib Athos Bin Hasan Assegaf está muy preocupado por todos los elementos que han ayudado al evento para que pueda funcionar sin problemas, especialmente el gobierno provincial de Yakarta que ha apoyado de manera óptima.

Incluso el evento de Yakarta -Slasal Yakarta terminó en las 24.00, cerrado con una oración conjunta por el pueblo indonesio dirigido por Al Habib Abdul Qodir bin Ali Alhabsyi del país de Yemen.