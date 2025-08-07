Trae a Papua a próspero

Yakarta, Viva – Resultados temporales de re -votación (PSU) Pilgub Papuasia 2025 muestra la pareja número 02, Matthew D Fakhiri y Aryoko rumaropen (mari-yo), por delante de sus rivales, Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK).

Basado en el recuento rápido realizado por indonesios indonesios hasta el jueves 7 de agosto de 2025, la pareja mari-yo ganó el 50.71 por ciento de los votos, mientras que la pareja BTM-CK recibió el 49.29 por ciento.

Secretario General del Partido Demócrata, Herman Khaeron

Este recuento rápido toma una muestra de 250 puestos de votación (TPS) que se dispersan al azar y representativamente en todas las regiones de PAPUA, con datos al alcanzar el 100 por ciento.

Esta victoria fue bienvenida por la Coalición 17 Partidos Políticos que apoyan a Mari-Yo. El secretario general del Partido Demócrata, Herman Khaeron, expresó su gratitud por los resultados.

«Estamos agradecidos por esta victoria. El pueblo papú ha demostrado sus esperanzas de cambio a través de la pareja de mari-yo», dijo Herman en su declaración, jueves 7 de agosto de 2025.

Agregó que esta victoria no es solo una victoria política, sino también una nueva esperanza para un mejor futuro papú.

Ilustración de la boleta electoral

«Esperemos que el liderazgo de Mari-yo pueda llevar a Papua a un desarrollo inclusivo, pacífico y próspero», dijo.

Mientras tanto, el equipo de éxito de BTM-CK aún no ha dado una respuesta oficial con respecto a los resultados de recuento rápido. La Comisión General de Elecciones (KPU) de Papua declaró que el proceso de recapitulación manual aún estaba en curso y los resultados oficiales se anunciarían en los próximos días.