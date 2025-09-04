Trade Pitch ve a Maple Leafs agregando Malkin en Blockbuster

El Toronto Maple Leafs Necesite un delantero entre los seis primeros, y podrían mirar al mercado comercial para adquirir uno.

Heavy.com tiene una idea comercial que ve a los Maple Leafs adquirir Evgeni Malkin del Pittsburgh Penguins En un movimiento de gran éxito.

Maple Leafs adquiere:

Los pingüinos adquieren:

El acuerdo propuesto sería un éxito de taquilla ya que Toronto adquiriría Malkin para dos delanteros de la NHL y una selección de segunda ronda. Los Maple Leafs harían todo en este movimiento para adquirir Malkin para agregar una experiencia ganadora a su alineación, mientras que el costo no sería demasiado alto.

Toronto adquiriría a Malkin, que está entrando en el último año de su contrato de cuatro años y $ 24.4 millones. Se espera que el ruso sea un candidato comercial, ya que es poco probable que Pittsburgh lo vuelva a firmar. Malkin es tres veces campeón de la Copa Stanley y un ganador del Premio Conn Smythe de Conn Smythe que sería uno de los seis delanteros para los Maple Leafs. Malkin agregaría algo de puntuación secundaria y es un conocido artista de playoffs. El grabó 16 goles y 34 asistencias para 50 puntos en 68 juegos la temporada pasada.

A cambio, los Maple Leafs renunciarían a una selección de segunda ronda y dos delanteros. El nombre de Robertson ha surgido en rumores comerciales, mientras que ha sido vinculado a los pingüinos. Robertson no tiene un camino claro hacia el tiempo de juego y podría ser tratado. Él registró 15 goles y 7 asistencias para 22 puntos en 69 juegos la temporada pasada.

Toronto también intercambiaría a Jarnkrok para ayudar al trabajo salarial, ya que su nombre ha surgido en rumores comerciales. Jarnkrok está entrando en el último año de su contrato de cuatro años y $ 8.4 millones. Podría ser volteado en la fecha límite para otro activo, pero ocuparía un papel inferior para los Pingüinos.

Los pingüinos podrían cambiar a Malkin

Malkin ha pasado toda su carrera con los Pingüinos y es una leyenda de todos los tiempos.

Sin embargo, siendo este el último año de su acuerdo, los informes han indicado que los pingüinos no planean volver a firmarlo. La información privilegiada de los Pingüinos, Josh Yohe, de The Athletic, informó que este será el último año de Malkin en Pittsburgh.

«Evgeni Malkin regresará para su vigésima campaña con los Penguins la próxima temporada. Será el último en Pittsburgh», YoheHe escribió. «Si bien no está claro si el futuro Centro del Salón de la Fama se retirará después de la temporada 2025-26, no se espera que los Pingüinos le ofrezcan otro contrato con la franquicia, dijeron fuentes dentro de la organización».

Con los pingüinos no se espera que ofrezcan otro contrato a Malkin, tendría sentido que Pittsburgh busque intercambiar al extremo estrella. Sería uno de los seis primeros delanteros en un equipo de playoffs y agregaría una puntuación secundaria.

A pesar de tener 39 años, Malkin sigue siendo un jugador de impacto y también es un artista de playoffs conocido, que los Maple Leafs necesitan.

Maple Leafs vinculado al comercio 2 delanteros

Toronto ha hecho un buen trabajo agregando profundidad a los seis inferiores; Los Maple Leafs aún necesitan agregar a los seis primeros.

El gerente general Brad Treliving ha dicho que es una necesidad agregar un delantero entre los seis primeros. Pero, el informante de la NHL David Pagnotta informó que Toronto todavía está buscando cambiar a dos jugadores de su lista.

«También en los Leafs, los delanteros David Kampf y Calle Jarnkrok siguen disponibles para el comercio», Pagnotta escribió.

Los Maple Leafs tienen un exceso de delanteros, y los nombres de Kampf, Jarnkrok y Robertson han surgido en rumores comerciales.