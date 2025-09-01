El Toronto Maple Leafs Tenga una de las mejores líneas azules en la NHL, y una idea comercial les hace agregar un defensor físico y de nariz dura para reforzar su lista.

Heavy.com tiene una idea comercial tiene a los Maple Leafs adquiriendo Radko Gudas de la Patos de anaheim en un éxito de taquilla.

Maple Leafs adquiere:

Los patos adquieren:

El acuerdo propuesto sería un éxito de taquilla ya que Toronto adquiriría Gudas para agregar más fisicalidad al backend para un defensor de la NHL y una selección a mitad de ronda.

Toronto adquiriría Gudas, que está entrando en el último año de su contrato de tres años y $ 12 millones. Gudas es un defensa de 6 pies y 207 libras que juega con una ventaja y puede ser un defensa física y cerrada, que es necesario para tener éxito en los playoffs.

Gudas grabado 1 gol y 15 asistencias para 16 puntos en 81 juegos la temporada pasada.

A cambio, los Maple Leafs renunciarían a una selección a mitad de ronda y Ekman-Larsson, cuyo nombre ha surgido en rumores comerciales. Ekman-Larsson está entrando en el segundo año de un acuerdo de cuatro años y $ 14 millones. Es un defensor ofensivo que reemplazaría a Gudas en la línea azul de los Ducks, pero también podría usarse como candidato comercial en el futuro para recuperar otro activo. Ekman-Larsson grabado 4 goles y 25 asistencias para 29 puntos en 77 juegos.

Gudas sería un líder para los Maple Leafs

Gudas no solo agregaría algo de fisicalidad al backend, sino que sería un líder para los Maple Leafs.

Gudas es el capitán de los Ducks y juega el juego de la manera correcta. Después de ser nombrado capitán, el gerente general de los Ducks, Pat Verbeek, elogió a Gudas por su liderazgo.

«Después de tomarse el tiempo para evaluar a nuestro grupo en las últimas temporadas, Radko surgió como un líder natural que abarca todas las cualidades de un capitán y el respeto de sus compañeros de equipo, nuestro personal y sus compañeros», «,». dicho Verbeek. «Con un grupo joven de jugadores que se establecieron en la NHL, sentimos que era necesario tener un veterano liderar a nuestro equipo. Radko ejemplifica lo que significa ser un profesional. Cómo continuar y salir del hielo y en la comunidad. Y ser un mentor para nuestro grupo joven que se convertirá en los próximos líderes del equipo».

Gudas tiene 829 juegos de carrera y 57 juegos de playoffs. Entonces, él sabe lo que se necesita para jugar en los playoffs.

Maple Leafs GM quiere una línea azul física

Desde que asumió el cargo de gerente general, Brad Treliving ha reestructurado la línea azul de Toronto.

Treliving quería que los Maple Leafs fueran más difíciles de jugar, e hizo exactamente eso. Toronto tiene un gran D-n-core, y está contento con la línea azul que ha construido.

«En el juego de hoy, me gusta la duración de nuestra defensa, me gusta la composición de nuestra defensa. Todavía tenemos que poder salir de nuestro propio fin», Treliving dicho. «Hay cosas que podemos hacer en términos de cerrar más rápido y quitar el espacio. Y parte de cómo jugamos se prestará a renunciar a un volumen».

La línea azul de los Maple Leafs volverá a ser una fuerza del equipo esta temporada.